Звезда сериала «Клон» похвасталась фигурой в бикини — фото

21 сентября 2026, 21:38

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли показала себя в купальнике на отдыхе

Джованна Антонелли (Фото: кадр из сериала «Клон» (2001-2002)

Бразильская актриса Джованна Антонелли опубликовала фотографии в купальниках. 50-летняя артистка продемонстрировала фигуру в двух образах — коричневом и черном бикини. Кадры есть в ее соцсетях.