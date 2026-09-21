Звезда сериала «Клон» похвасталась фигурой в бикини — фото
Бразильская актриса Джованна Антонелли опубликовала фотографии в купальниках. 50-летняя артистка продемонстрировала фигуру в двух образах — коричневом и черном бикини. Кадры есть в ее соцсетях.
На одном из снимков Антонелли позирует у бассейна в коричневом купальнике и голубой рубашке. На другом кадре актриса предстала в черном бикини, дополнив образ плетеной шляпой и солнцезащитными очками.
Публикация привлекла внимание поклонников. В комментариях пользователи оставили актрисе многочисленные комплименты и отметили ее внешность. Антонелли получила широкую известность благодаря роли Жади в бразильском телесериале «Клон», который вышел в начале 2000-х годов.
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