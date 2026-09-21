«В первую очередь»: Экс-солистка REFLEX Женя Малахова назвала секрет идеального брака
Певица Женя Малахова назвала компромиссы секретом идеального брака
Экс-солистка группы REFLEX и актриса Женя Малахова рассказала о семейной жизни, совмещении материнства с карьерой и новых творческих проектах. В интервью артистка раскрыла, что помогает ей сохранять отношения с мужем, имя которого она предпочитает не называть.
По словам Малаховой, она считает важным, чтобы партнеры имели схожие взгляды на жизнь и умели учитывать интересы друг друга. Собеседницу цитирует Леди Mail.
«В первую очередь брак — это компромиссы. Я не говорю, что нужно идти против себя или постоянно поступаться своими желаниями. Но важно уметь слышать своего партнера, а не руководствоваться только собственными интересами», — заявила актриса.Малахова также рассказала о воспитании двоих маленьких детей. Она призналась, что не всегда успевает идеально совмещать работу и материнство, поскольку хочет принимать активное участие в жизни детей. При этом артистка старается брать их с собой на съемки и музыкальные мероприятия.
«Мне важно показывать им не только свою усталость после съемок или концертов, а прежде всего интересные стороны профессии, которые могут их вдохновить и заинтересовать», — пояснила она.Кроме того, Малахова рассказала о новых проектах. По ее словам, сейчас она работает над музыкальным материалом и ищет новое звучание, которое сможет передать ее нынешние взгляды и внутренние переживания.
В кино актриса также готовится к новой работе. В середине октября начнутся съемки короткометражного фестивального фильма о раздвоении личности. Малахова отметила, что давно мечтала о подобной роли и рассчитывает раскрыть в ней свои актерские возможности.