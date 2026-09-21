«В первую очередь»: Экс-солистка REFLEX Женя Малахова назвала секрет идеального брака

21 сентября 2026, 22:12

Певица Женя Малахова назвала компромиссы секретом идеального брака

Женя Малахова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Экс-солистка группы REFLEX и актриса Женя Малахова рассказала о семейной жизни, совмещении материнства с карьерой и новых творческих проектах. В интервью артистка раскрыла, что помогает ей сохранять отношения с мужем, имя которого она предпочитает не называть.





По словам Малаховой, она считает важным, чтобы партнеры имели схожие взгляды на жизнь и умели учитывать интересы друг друга. Собеседницу цитирует Леди Mail.





«В первую очередь брак — это компромиссы. Я не говорю, что нужно идти против себя или постоянно поступаться своими желаниями. Но важно уметь слышать своего партнера, а не руководствоваться только собственными интересами», — заявила актриса.

«Мне важно показывать им не только свою усталость после съемок или концертов, а прежде всего интересные стороны профессии, которые могут их вдохновить и заинтересовать», — пояснила она.