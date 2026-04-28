«Авангард» принял 6500 гостей на Дне открытых дверей и первом форуме по НВП

28 апреля 2026, 18:43

оригинал Фото: пресс-служба Межрегионального форума НВП

Центр «Авангард» провёл День открытых дверей и первый Межрегиональный форум по НВП. Мероприятия объединили 6500 гостей, включая школьников, родителей и педагогов. Центр создали в 2020 году. За время работы центр провёл 158 заездов для курсантов и выпустил более 200 тысяч школьников.





Программа включала интерактивные площадки, «Город профессий» с участием силовых ведомств, мастер-классы по начальной военной подготовке, плетение маскировочных сетей и выступление бойцов спецназа. Директор центра Дарья Борисова назвала праздник семейным и доступным для всех.

«Главная новинка этого года — форум по НВП. В центре собрались педагоги со всей страны, чтобы увидеть, как работает наша уникальная площадка, перенять этот опыт и забрать его в свои регионы. Коллеги смогут работать с ребятами по нашему новому методическому пособию, которое недавно вышло в свет. Уверена, что форум даст мощный старт тому, чтобы развитие начальной военной подготовки в нашей стране стало ещё более ценным», — высказалась Борисова.