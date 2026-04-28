В Раменском определили призёров «Финала четырёх» баскетбольного Кубка АСБ
В спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском прошли Всероссийские соревнования по баскетболу среди студенческих команд – «Финал четырёх» Кубка АСБ. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Сильнейших выявили четыре мужских и четыре женских команды. У женщин победительницами турнира стали спортсменки столичной команды «РЭУ им. Плеханова». В финале они обыграли соперниц из МАГФК (Малаховка). «ВВГУ-Акулы» из Владивостока завоевали бронзу.
У мужчин первенствовали баскетболисты столичного МГУ. Серебряные медали достались ещё одной команде из Москвы – РТУ МИРЭА. А замкнул тройку лидеров МГАФК-2 из Малаховки.
«Финал четырёх» Кубка АСБ – второй по значимости турнир Лиги Белова. В прошлом году в рамках форума «Россия – спортивная держава» Ассоциация студенческого баскетбола и Минспорт Московской области подписали соглашение о сотрудничестве в организации и проведении «Финала четырёх» в Раменском. Соревнования проходили в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России», – отметили в министерстве.
Ассоциация студенческого баскетбола – одна из крупнейших студенческих спортивных лиг Евразии. Она объединяет более 8000 игроков и 600 команд из 70 регионов России. В сезоне 2025/2026 в мероприятиях АСБ участвуют представители более чем 10 дружественных стран.