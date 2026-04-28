В Раменском определили призёров «Финала четырёх» баскетбольного Кубка АСБ

28 апреля 2026, 17:05

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском прошли Всероссийские соревнования по баскетболу среди студенческих команд – «Финал четырёх» Кубка АСБ. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Сильнейших выявили четыре мужских и четыре женских команды. У женщин победительницами турнира стали спортсменки столичной команды «РЭУ им. Плеханова». В финале они обыграли соперниц из МАГФК (Малаховка). «ВВГУ-Акулы» из Владивостока завоевали бронзу.



У мужчин первенствовали баскетболисты столичного МГУ. Серебряные медали достались ещё одной команде из Москвы – РТУ МИРЭА. А замкнул тройку лидеров МГАФК-2 из Малаховки.

«Финал четырёх» Кубка АСБ – второй по значимости турнир Лиги Белова. В прошлом году в рамках форума «Россия – спортивная держава» Ассоциация студенческого баскетбола и Минспорт Московской области подписали соглашение о сотрудничестве в организации и проведении «Финала четырёх» в Раменском. Соревнования проходили в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России», – отметили в министерстве.