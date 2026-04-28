На форуме «Территория смыслов» в этом году проведут новую смену
Форум «Территория смыслов» в Год единства народов России впервые проведёт смену для представителей сферы молодёжной, национальной и медиа-политики. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
Целевая аудитория смены – молодёжь до 35 лет из числа профильных сотрудников органов исполнительной власти регионов и муниципальной власти, представители молодёжных объединений и движений.
Смену проведут с 20 по 24 июля в Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Регистрация доступна до 4 мая на платформе ФГАИС «Молодёжь России» по ссылке.
Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» – одна из главных площадок платформы «Росмолодёжь.Форумы». Он проводится с 2015 года и за это время объединил более 50 000 участников.
В этом году форум состоится с 20 июля по 6 августа и объединит 3000 офлайн- и онлайн-участников из всех регионов России. Ими станут граждане в возрасте от 16 до 35 лет. Для участия нужно зарегистрироваться на платформе ФГАИС «Молодёжь России» на одну из смен и пройти конкурсный отбор.
В 2026 году запланировано три тематические смены: «Единство», «Правда» и «Родина».
Конкурс на место в волонтёрский корпус форума «Территория смыслов» по традиции – один из самых высоких. Сейчас идёт регистрация. Подать заявку можно до 5 мая на платформе.
Читайте также: