В Люберцах откроется выставка «За пределами стены»
29 апреля в Музейно-выставочном комплексе Люберец начнет работу выставка молодых современных художников «За пределами стены». Куратором и автором концепции выступила Милена Буланкина, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспозиция опирается на миф о пещере из диалога Платона «Государство», созданного в IV веке до нашей эры. Этот образ раскрывает путь человека от иллюзии к знанию. Участники проекта через свои работы осмысляют движение к истине и границы восприятия реальности. Авторы рассматривают платоновскую аллегорию как актуальную модель восприятия мира.
Выставка поднимает тему уязвимости человека, который выходит за пределы привычного опыта. Художники используют искусство не как иллюстрацию философии, а как самостоятельный способ ее осмысления. Визуальные образы подчеркивают разрыв между видимым и реальным, между образом и его источником.
В экспозицию вошли более 30 работ: живопись, скульптура, коллажи и фотографии авторов из Екатеринбурга, Москвы и Кемерово. Фотограф Кирилл Леднев представит серию снимков подводных скульптур у побережья турецкого города Сиде, затопленных в 2015 году. Художница Александра Веселова в цикле «Иные миры» обращается к городскому зрителю и предлагает взглянуть на окружающее пространство с философской точки зрения.
Константин Фомин в серии «Ex Machina» исследует образ условного пространства вне времени, где действуют механизмы, формирующие реальность. Организаторы подготовили параллельную программу: экскурсии и лекции.
Открытие пройдет 29 апреля в 16:00, гостей ждет кураторская экскурсия. Посещение доступно бесплатно по предварительной регистрации или по социальной карте Подмосковья. Выставка продлится до 21 июня. Возрастное ограничение — 0+. Адрес: Московская область, Люберцы, улица Звуковая, дом 3.
Читайте также: