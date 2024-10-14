В Подмосковье продолжают включать отопление после старта отопительного сезона

Фото: iStock/PIKSEL
В Подмосковье продолжают включать отопление в домах после старта отопительного сезона 2024. Работы по пуску тепла проводятся в разных районах Московской области.
В Дмитровском городском округе уже подключили новые линии теплотрассы к окружным котельным, идут работы по заполнению системы. В ближайшее время отопление появится в мкр. ДЗФС, затем в мкр. Михалина и Аверьянова. Постепенно подают тепло и в те дома, которые запитаны от котельных на улице Пушкинской и улице Подлипичье.
В Подольске устраняют утечку на Высотной и Красногвардейском, порыв должны ликвидировать к концу дня. На Свердлова, Кирова, Дружбы, Московской, Первомайской тепло поступает без перебоев и в полном объеме, а основные жалобы связаны с завоздушиванием инженерных систем непосредственно в домах.
В Пушкинском успешно устранили порыв у дома №6 на Писаревской, подача отопления и горячей воды восстановлена.
В Щелково из-за завоздушивания произошла перегрузка стояков, однако на данный момент все нарушения устранены, дома отапливаются.
В Солнечногорске на данный момент налаживают отопительную систему. В мкр. Тимоново произошла утечка аккумуляторных баков на котельной «Газмпром теплоэнерго МО», которую на данный момент отремонтировали. Начать подачу тепла планировали с 21:00.
В том же районе на Ленинградской и Красной из-за работ на котельной снизилась температура подаваемой воды. Однако на данный момент ремонт завершен, теплоснабжение восстанавливается.
В поселке Менделеево устраняют порыв водопровода и теплотрассы. Водоснабжение восстановят до конца дня, а аварийный участок теплотрассы заменят на следующий день.
В Электростали восстановили подачу отопления на Западной и Журавлева после устранения утечки. Горячая вода пошла и в часть домов на Карла Маркса. Сроки включения отопления в другой части многоэтажек на этой улице пока уточняются, работы продолжаются.
Читайте также:
В Москве временно приостановили работу сервисов аренды самокатов
В Московской области энергетики отремонтировали воздушную линию 110 кВ «Голутвин – Рубин»
Речные маршруты в Серпухове и Коломне завершили сезон
В Подольске устраняют утечку на Высотной и Красногвардейском, порыв должны ликвидировать к концу дня. На Свердлова, Кирова, Дружбы, Московской, Первомайской тепло поступает без перебоев и в полном объеме, а основные жалобы связаны с завоздушиванием инженерных систем непосредственно в домах.
В Пушкинском успешно устранили порыв у дома №6 на Писаревской, подача отопления и горячей воды восстановлена.
В Щелково из-за завоздушивания произошла перегрузка стояков, однако на данный момент все нарушения устранены, дома отапливаются.
В Солнечногорске на данный момент налаживают отопительную систему. В мкр. Тимоново произошла утечка аккумуляторных баков на котельной «Газмпром теплоэнерго МО», которую на данный момент отремонтировали. Начать подачу тепла планировали с 21:00.
В том же районе на Ленинградской и Красной из-за работ на котельной снизилась температура подаваемой воды. Однако на данный момент ремонт завершен, теплоснабжение восстанавливается.
В поселке Менделеево устраняют порыв водопровода и теплотрассы. Водоснабжение восстановят до конца дня, а аварийный участок теплотрассы заменят на следующий день.
В Электростали восстановили подачу отопления на Западной и Журавлева после устранения утечки. Горячая вода пошла и в часть домов на Карла Маркса. Сроки включения отопления в другой части многоэтажек на этой улице пока уточняются, работы продолжаются.
Читайте также:
В Москве временно приостановили работу сервисов аренды самокатов
В Московской области энергетики отремонтировали воздушную линию 110 кВ «Голутвин – Рубин»
Речные маршруты в Серпухове и Коломне завершили сезон
Данил Пономарев