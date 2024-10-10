В Дубне включили отопления в 65% домов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Подача тепла ведётся уже в 65% домов в Дубне, такая ситуация зафиксирована на 9 утра четверга, 10 октября, работы по подключению отопления ведутся круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы были вынуждены отключить горячую воду в ряде многоквартирных домов в районе Большой Волги, чтобы провести врезку в основную сеть. Эти работы подходят к концу. Сегодня утром воду дали в большинство домов по ул. Станционной, Вернова, проспекту Боголюбова. Подрядчик продолжает работы, чтобы как можно скорее вернуть горячую воду и тепло», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.Он также поблагодарил жителей округа за терпение и понимание.
В администрации напомнили, что ресурсоснабжающая организация подаёт тепло до дома, а ответственность за качество отопления внутри домов несёт управляющая компания.
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Лев Каштанов