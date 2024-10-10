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В Дубне включили отопления в 65% домов

10 октября 2024, 13:52
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Подача тепла ведётся уже в 65% домов в Дубне, такая ситуация зафиксирована на 9 утра четверга, 10 октября, работы по подключению отопления ведутся круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы были вынуждены отключить горячую воду в ряде многоквартирных домов в районе Большой Волги, чтобы провести врезку в основную сеть. Эти работы подходят к концу. Сегодня утром воду дали в большинство домов по ул. Станционной, Вернова, проспекту Боголюбова. Подрядчик продолжает работы, чтобы как можно скорее вернуть горячую воду и тепло», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Он также поблагодарил жителей округа за терпение и понимание.



В администрации напомнили, что ресурсоснабжающая организация подаёт тепло до дома, а ответственность за качество отопления внутри домов несёт управляющая компания.

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В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по оформлению экстренной помощи
10 октября 2024, 14:21

Фото: iStock/Chagin

Оформить запрос на экстренную социальную помощь через портал госуслуг Московской области стало удобнее: теперь к услуге подключён «умный» сервис, который позволяет предварительно рассчитать уровень среднедушевого дохода семьи, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Мы запустили такой цифровой сервис для удобства наших жителей, благодаря ему при подаче электронного заявления можно самостоятельно рассчитать доход семьи. С начала года за этой льготой обратились более 33 тысяч жителей Подмосковья, нуждающихся в помощи», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Экстренную социальную помощь могут получить люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Это может быть связано с потерей работы, инвалидностью, преклонным возрастом и пр.

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#московская область
#подмосковье
#помощь
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Мэр Собянин: производство обрабатывающих отраслей в Москве увеличится на 10%
10 октября 2024, 13:30

Фото: сайт Кремля

В Москве ожидается рост производства обрабатывающих отраслей на десять процентов в следующем году. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин. Градоначальник уверен в развитии столичной экономики в период 2025-2027 годов.
Улучшится розничная торговля, платные услуги, а также планируется увеличение инвестиций в экономику города.

Собянин подчеркнул, что за прошлый и нынешний годы столица вышла на стабильный темп роста внутреннего регионального продукта на уровень четырех процентов.

«Такая позитивная динамика — показатель устойчивости экономики столицы, ее способности адаптироваться к разным внешним условиям», — пояснил Собянин.
Ранее сообщалось, что будет предусмотрено на первых этажах московских новостроек.

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#новости
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В округе Клин изменилось территориальное деление
10 октября 2024, 13:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Территориальное деление округа Клин изменилось с 1 октября, теперь муниципалитет разделён на шесть зон, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на главу округа Алёну Сокольскую.
«Все населённые пункты округа Клин теперь отнесены к шести зонам: это Высоковский территориальный округ, Западный территориальный округ, Восточный территориальный округ, Северный территориальный округ, Южный территориальный округ и Клинский территориальный округ», — говорится в сообщении.
Перечень населённых пунктов, вошедших в состав новых территориальных округов, размещён на официальном сайте администрации Клина и на сайте ТВ «Поиск».

Ранее сообщаюсь, что клинская модельная библиотека «PRОзнание» участвует во всероссийском конкурсе «ПРОдвижение» в номинации «Библиотека как бренд».

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#клин
#алёна сокольская
#административная реформа
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«Террор и неуверенность во власти»: Военэксперт раскрыл, зачем БПЛА ВСУ бьют по жилым домам
Военэксперт Сивков: украинские БПЛА бьют по жилым домам для реакционного взрыва
10 октября 2024, 13:19

Фото: iStock/FelixRenaud

Беспилотные летательные аппараты все чаще попадают в жилые помещения. Минувшей ночью осколки БПЛА разрушили сарай, газопровод, крышу и стёкла в одном из домов станицы Пластуновской в Краснодарском крае. К счастью, никто не пострадал.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» заявил, что украинские БПЛА целенаправленно бьют в жилые помещения, преследуя конкретные цели.

«Причина простая — террор против народа России. Цель — создание предпосылки к возникновению в России реакционного взрыва. Они хотят посеять хаос, неуверенность во власти», — сказал эксперт.

Он добавил, что попадание беспилотников в жилые дома — это не отклонение работы ПВО, а конкретно поставленная украинская задача.

«Дело в том, что если бы работала система сбоя навигации, они бы падали где-то в поле, а они бьют именно в жилые помещения», — отметил Сивков.

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#взрывы
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Игорь Брынцалов: В Подмосковье совершенствуют меры поддержки участников СВО
10 октября 2024, 12:58

Фото: медиасток.рф

Совершенствование мер поддержки участников специальной военной операции и их близких остаётся одним из приоритетных направлений работы фракции партии «Единая Россия» в Мособлдуме, об этом заявил в ходе заседания фракции её руководитель, секретарь регионального отделения «Единой России», спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба областного отделения ЕР.
«К депутатам поступают обращения от военнослужащих и их семей. Для решения ряда вопросов требуется координировать действия различных министерств и ведомств — как федеральных, так и региональных. Эта задача по-прежнему лежит на депутатах, членах фракции. Решать эти вопросы и добиваться нужных решений депутаты должны в проактивном режиме», — подчеркнул Игорь Брынцалов.
В свою очередь председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, напомнил, что в регионе введён набор льгот и различных преференций для участников СВО и членов их семей — от снижения платы за ЖКУ до бесплатной психологической помощи. Коме того, в области для этой категории жителей есть дополнительные меры поддержки, включая выплату за заключение контракта на военную службу, бесплатный отдых детей и т.д.

Он добавил, что планируется ввести ещё одну меру поддержки: в частности, детям погибших на СВО начнут предоставлять выплату в размере 10 тысяч рублей на школьную форму. А право на пребывание сопровождающих в центре реабилитации «Ясенки» сделать независимым от места их регистрации.

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#игорь брынцалов
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#единая россия
#сво
#льготы
#московская область
#подмосковье
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В Реутове открыли мемориальную доску в честь погибшего участника СВО
10 октября 2024, 12:38

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Мемориальную доску, посвящённую Егору Громову, погибшему в ходе специальной военной операции, установили в Реутове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие родные героя, а также глава Реутова Филипп Науменко, члены окружного Совета депутатов, ветераны, представители дивизии им. Дзержинского и местные жители.

«Герои живы, пока жива память об их подвиге. Наш долг и наша почетная обязанность — увековечить память о тех, кто творил историю государства», — написал Филипп Науменко в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что в Реутове уже установлено пять мемориальных досок, и эта работа будет продолжена.

Егор Громов родился в семье военных, учился в Кадетском корпусе юстиции в Москве, отслужил в армии, получил инженерное образование, а осенью 2022 года был призван для участия в СВО.

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#реутов
#сво
#мемориал
#филипп науменко
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К Земле после вспышки на Солнце летит облако плазмы, ожидаются магнитные бури
10 октября 2024, 11:47

Фото: iStock/murat4art

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что к Земле после вспышек на Солнце приближается крупное облако плазмы. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, на ближайшие два дня сформирован крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз, который основан на результатах моделирования последних крупных вспышек на Солнце.

Он отметил, что вспышка уровня X1.8, произошедшая накануне, была связана только с быстрым выбросом плазмы, который должен достичь Земли уже сегодня, ориентировочно с 11 часов по московскому времени.

Богачев пояснил, что после недавней мощной вспышки уровня X9.1 выброс затронул Землю лишь краем и не вызвал серьезных изменений в геомагнитном поле. Однако в этот раз плазменное облако значительно больше.

По его словам, Земля не сможет уклониться. Кроме того, он добавил, что облако имеет неоднородную структуру по скорости и плотности. Богачев пояснил, что в четверг возможны бури высшего, пятого уровня, сравнимые с рекордными событиями мая 2024 года.

Напомним, что магнитные бури делятся на несколько категорий в зависимости от их интенсивности и воздействия на Землю. Каждая буря имеет свои характеристики и может по-разному влиять на технологии и природу на планете.

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#солнце
#магнитные бури
#земля
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«Обрезать и укоренить»: Садовод рассказала, как сохранить растения зимой
Садовод Косолапова: для растений важно своевременно провести обрезки
10 октября 2024, 11:40

Фото: iStock/Ludmila Kapustkina

Наступили первые октябрьские заморозки. Самый популярный вопрос, который задают себе сейчас цветочницы: как сохранить зимой свои прекрасные петунии, калибрахоа, петхоа, сурфинии, бакопу, немезии и другие растения?
Руководитель сети садовых центров и питомника растений «Мастера Сада» в Подмосковье Екатерина Косолапова в беседе с «Радио 1» заявила, что с некоторыми однолетними-одноразовыми растениями стоит все-таки расстаться.

«Для желающих сохранить какой-то редкий сорт, и в целях экономии можно прочеренковать эту культуру. Занести домой петунии, срезать с них череночки, а ближе к февралю срезать еще раз черенки и укоренить их в торфо-песчаной смеси с применением корнеобразователей или стимуляторов роста. Таким образом, мы обновим растение и получим новый посадочный материал к сезону», — рассказала эксперт.

Она добавила, что некоторые культуры, такие, как пеларгонии и фуксии удается сохранить, однако для этого важно своевременно провести обрезки.

«Когда мы заносим их осенью перед устойчивыми холодами, следует их коротко обрезать и разместить на подоконнике, чтобы не было слишком жарко, не дать им вытянуться. Когда они будут просыпаться зимой с активным солнышком, нужно будет снова их обрезать, подкормить и в свежей земле с уходом холодов вернуть их в озоны. А если в озонах были высажены такие классические растения открытого грунта, я рекомендую их сажать прям в грунт», — сообщила садовница.

По рекомендациям Косолаповой, кустарники и деревца нужно окучить торфом или натуральной корой лиственницы, а потом сделать шалаши или укрыть натуральной мешковиной, маскировочными сетями.

«Я против плотных укрытий, потому что у нас стали слишком неустойчивые зимы, и сегодня может -15, а завтра 10. У человека не всегда есть возможность провести проветривания для растений», — сказала специалист.

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#подмосковье
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#растения
#садовод
#огород
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Ребята из Павловского Посада приняли участие в слёте юных инспекторов движения
10 октября 2024, 11:37

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Отряд ЮИД «Дорожный лабиринт» Рахмановской средней общеобразовательной школы им. Е.Ф. Кошенкова принял участие в областном слете юных инспекторов движения Московской области, который состоялся 9 октября, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.
Участники слёта выполняли различные задания и показали свои знания в области правил дорожного движения, оказания медицинской помощи, принципов безопасного передвижения по проезжей части, а также навыки управления велосипедом и самокатом.

«Я первый раз на таких соревнованиях. Очень интересно, но и сложно одновременно. Получили хороший опыт, познакомились с ребятами из других городов», — поделился впечатлениями от слёта участник отряда «Дорожный лабиринт» Алексей.
Теперь ребята собираются усилить тренировки, чтобы на следующих соревнованиях одержать победу.

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#павловский посад
#инспектор
#школьники
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