Аварийность на дорогах Подмосковья уменьшилась в 1,5 раза

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Число аварий на подмосковных дорогах за последние пять лет снизилось в полтора раза. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков, передаёт пресс-служба правительства региона.
«По итогам 2023 года количество ДТП сократилось на два процента, снизилось количество погибших в авариях людей и получивших различные травмы. Если взять пятилетний период, то общая аварийность в Московской области уменьшилась в 1,5 раза», — сказал Пауков в ходе заседания коллегии Главного управления МВД России по региону.
Причинами такой положительной динамики является постоянная работа по улучшению качества дорог в регионе, строительство развязок, переездов и переходов. Кроме того, важную роль играет регулярная профилактическая работа с водителями и пешеходами.
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