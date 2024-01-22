В Подмосковье до конца года откроют 11 новых полицейских участков

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Одиннадцать новых участковых полицейских пунктов откроют на территории Московской области в 2024 году для обеспечения безопасности жителей, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом году планируется открыть 11 участковых пунктов в Люберцах, Апрелевке, Мытищах и Ленинском. Кроме того, должно быть завершено строительство зданий УВД в Кашире и Воскресенске», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в минувшем году в Подмосковье заработали семь новых участковых пунктов на территории пяти городских округов — Ленинского, Мытищ, Коломны, Котельщиков и Истры.
Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года уровень преступности в Московской области снизился более чем на 20%.
Читайте также:
В Чувашии житель Нижнего Тагила пытался скрыться от силовиков с 26 кг наркотиков
МВД: В Петербурге 23 человека доставили в полицию за пьянство на рэп-концерте
Sky News: Британская полиция намерена бороться с угрозами со стороны Ирана, Китая и России
Лев Каштанов