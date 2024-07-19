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«Привыкли к жаре», но не тут-то было: Синоптик рассказала о погоде в ближайшие выходные

Синоптик Позднякова: погода в столице определяет холодный атмосферный фронт
19 июля 2024, 14:02
Фото: iStock/AlxeyPnferov

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Аномальная жара покинула столичные регион, и теперь идут дожди, сопровождаемые громом и грозами. Неужели лето закончилось?
Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» сообщила, что погода в столичном регионе определяет активный холодный атмосферный фронт.

«В принципе, это нормальная июльская погода. Жара нас расслабила, мы привыкли к солнцу, к неге, но в июле — самом мокром месяце в году — бывают и грозы, и ливни», — сказала эксперт.



Также она поделилась тем, что ждет нас в ближайшие выходные.

«На выходных погода улучшится: в дневные часы будет много солнца, а если будет дождь, то не надоедливый. Немножко помучает и пройдет. Будет приниматься только местами — из категории «локальные кратковременные дожди». Минимальная температура в пределах 15-17°С, дневная температура 23-25°С, и это как раз есть климатическая норма для этих дней июля», — поделилась специалист.

По ее словам, такая температура воздуха свидетельствует о том, что погода возвращается в норму.

«До конца июля ни одна модель не дает повышения температуры выше 28°С, поэтому будем надеяться, что погода будет комфортная и для отдыха, и для работы. Дождей будет немного, они только в отдельные дни будут нам мешать», — заключила Татьяна Позднякова.

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Строительная готовность школы на 1550 мест в Ленинском округе превысила 85%
19 июля 2024, 14:33

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1550 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе, а настоящее время строительная готовность объекта составляет свыше 85 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте завершают фасадные работы. Ведётся монтаж инженерных сетей и отделка помещений, а также сборка и расстановка мебели. На пришкольной территории проводится благоустройство. В работах задействованы 330 человек, используется десять единиц спецтехники», — говорится в сообщении.
Школа разделена на два блока — для младшеклассников на 600 мест и для учеников средней и старшей школы на 950 мест. Общая площадь здания составляет 23,5 тыс. квадратных метров.

Сдать новую школу в эксплуатацию должны до начала учебного года.

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#ленинский городской округ
#строительство
#школа
#министерство строительного комплекса мо
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«Отвратительная работа»: Лукашенко подверг критике реакцию на последствия бури в стране
Лукашенко: адекватной реакции на последствия бури от глав регионов не было
19 июля 2024, 14:17

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на первом этапе в регионах республики не было адекватной реакции на последствия бури, обрушившейся на страну в минувшие выходные. Его слова приводит БелТА.
Президент отметил, что каких-либо активных действий местных властей по устранению последствий непогоды не было предпринято. Он обратил внимание на своевременность энергетических служб и героизм отдельных людей.

В остальном глава Беларуси назвал проделанную работу глав регионов «отвратительной». Он пообещал принять жесткие меры и обратил внимание на первоочередность восстановления крыш поврежденных домов.

15 июля сообщалось, что сильные грозы нарушили электроснабжение 570 населенных пунктов в Гомельской и Могилевской областях Белоруссии.

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#президент
#белоруссия
#меры
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#александр лукашенко
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На биостанции в Мытищах родился пятнистый оленёнок
19 июля 2024, 14:16

Фото: Валерия Исаева

В семье дальневосточных пятнистых оленей, живущих на биостанции национального парка «Лосиный остров» в Мытищах, родился детёныш, передаёт корреспондент Валерия Исаева.
«Неделю назад самка оленя спрятала новорожденного в высокой траве, выходя только на кормление. Сейчас малыш уже окреп, встал на ноги и с интересом осваивает территорию вольера вместе с мамой», — говорится в сообщении.
По оценке специалистов, оленёнок полностью здоров, он хорошо есть и набирает вес.

«Мы наблюдаем за развитием малыша и стараемся не мешать. В первые недели жизни особенно важно ограничить контакт оленёнка с людьми. Малышу нужно проводить больше времени наедине с мамой», — рассказала специалистка по экологическому просвещению Анна Ткачёва.
Сейчас сотрудники биостанции максимально охраняют детёныша и его маму от людей, а экскурсантам, посещающим биостанцию, объясняют, как важно сохранять дистанцию, наблюдая за оленями, чтобы животные не меняли своё привычное поведение.

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#олени
#лосиный остров
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В Серебряных Прудах построят новый водозаборный узел
19 июля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

В Серебряных Прудах создадут новый водозаборный узел с сетями водоснабжения. К строительству приступят в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Исполняющий обязанности главы округа Виталий Федонин вместе с представителями снабжающей организации встретился с жителями улицы Свободная. Из-за интенсивного разбора воды в жару там происходят перебои с подачей холодной воды. Насосы не справляются с нагрузкой. Проблема будет решаться кардинально – построят новый водозаборный узел с сетями водоснабжения», – говорится в сообщении.
По данным администрации, уже запущена процедура определения подрядчика. Пока же власти округа вместе с жителями приняли решения о подвозе воды.

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#взу
#строительство
#подмосковье
#московская область
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SHAMAN в пятницу устроит митинг-концерт у посольства США в Москве
SHAMAN устроит митинг-концерт у посольства США против блокировок на YouTube
19 июля 2024, 14:13

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Певец SHAMAN заявил, что в пятницу вечером устроит концерт-митинг у посольства США в Москве против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Он напомнил, что недавно Соединённые Штаты заблокировали его YouTube-канал просто потому, что он является гражданином России. В ответ на это певец решил устроить концерт-митинг, который состоится в 21:00 у посольства США.

SHAMAN отметил, что Запад всеми силами пытается отменить его песни, которые любят миллионы россиян. Артист заявил, что у них не получится этого сделать, потому что россияне – это большая семья и сила.

Ранее на сайте Еврокомиссии появилось объявление о новых санкциях Евросоюза против SHAMAN. Это связано с тем, что он поддерживает действия, которые якобы подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины. После этого был заблокирован YouTube-канал певца.

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#певец
#россия
#санкции
#артист
#youtube
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Подмосковный чат-бот Денис с начала года собрал 160 тыс. жалоб на здоровье
19 июля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковный чат-бот Денис с начала года собрал более 160 тыс. жалоб пациентов на самочувствие перед записью к врачу. Благодаря искусственному интеллекту он анализирует информацию и предлагает записаться к нужному специалисту, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«При записи на приём через чат-бот жалобы на самочувствие анализируются искусственным интеллектом. На основе этого он предлагает записаться к нужному врачу. Весь анамнез сразу попадает в электронную медицинскую карту. Врач на приёме видит симптомы и не тратит лишнее время на заполнение истории болезни. С начала года чат-бот собрал уже более 160 тыс. жалоб пациентов на здоровье», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Сервис доступен при записи к врачу по таким специальностям, как хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другим. Оформить запись пациент может в чат-боте в Telegram.

ИИ проведёт опрос и выяснит жалобы, при необходимости задаст уточняющие вопросы. Информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту. Заполнение анкеты займет полторы минуты. Информация поступит специалисту до приема пациента.

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#подмосковье
#московская область
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Лесным пожарным Подмосковья передали две новые автоцистерны
19 июля 2024, 13:45

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Две пожарные автоцистерны АЦ-10 на базе шасси МАЗ передали в распоряжение лесопожарных формирований Московской области, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Автоцистерны на шасси повышенной проходимости позволяют оперативно тушить лесные пожары в труднодоступных местах. Техника оснащена пожарным и водоподающим оборудованием. Кроме того, такая автоцистерна может транспортировать расчёт лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением», — говорится в сообщении.
Глава областного Комлесхоза Евгений Агулов отметил, что ранее лесным пожарным передали две автоцистерны АЦ 3.0-40, а до конца года в распоряжение лесопожарных формирований поступил ещё десять единиц спецтехники: бульдозеры, автоцистерны и седельные тягачи для транспортировки гусеничных машин.

Обеспечение лесных пожарных современной техникой проводится в рамках реализации федеральной программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

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#подмосковье
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Россияне стали чаще покупать подержанные электроавтомобили
«Автостат»: продажи подержанных электроавтомобилей выросли на 10%
19 июля 2024, 13:24

Фото: iStock/Shutter2U

В России выросли продажи подержанных электроавтомобилей. Об этом сообщило агентство «Автостат».
Отмечается, что за первое полугодие 2024 года в России было продано 5164 подержанных электроавтомобиля. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост продаж составил 10%.

Около 60% рынка таких автомобилей пришлось на марки Nissan (37%) и Tesla (21%). Также популярностью среди россиян пользуются китайские марки Zeekr и Hongqi, и немецкий Volkswagen.

Ранее сообщалось, что самым продаваемым новым электроавтомобилем в России стал Zeekr 001. Он поставляется в Россию параллельным импортом и стоит 4,5 млн рублей.

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#продажа
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В Ростовской области объявили о новых временных отключениях электричества
Губернатор Голубев сообщил о новых временных отключениях в Ростовской области
19 июля 2024, 13:00

Фото: iStock/jitendrajadhav

Жителей Ростовской области предупредили о новых временных отключениях электроэнергии из-за дефицита мощности. Об этом написал губернатор региона в своём Telegram-канале.
Отмечается, что энергетики сообщили о дефиците мощностей в объединённой энергосистеме, а также перегрузе сетей из-за экстремально высокого потребления. В связи с этим принято решение о продлении отключений.

Команды на отключение электроэнергии поступают от системного оператора Единой энергетической системы.

Голубев добавил, что поручил главам городов и районов организовать установку генераторов для подачи электричества в объекты жизнеобеспечения, а также подвоз воды по заявкам жителей.

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#электричество
#отключение
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