«Привыкли к жаре», но не тут-то было: Синоптик рассказала о погоде в ближайшие выходные

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Аномальная жара покинула столичные регион, и теперь идут дожди, сопровождаемые громом и грозами. Неужели лето закончилось?
Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» сообщила, что погода в столичном регионе определяет активный холодный атмосферный фронт.
Также она поделилась тем, что ждет нас в ближайшие выходные.
По ее словам, такая температура воздуха свидетельствует о том, что погода возвращается в норму.
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«В принципе, это нормальная июльская погода. Жара нас расслабила, мы привыкли к солнцу, к неге, но в июле — самом мокром месяце в году — бывают и грозы, и ливни», — сказала эксперт.
Также она поделилась тем, что ждет нас в ближайшие выходные.
«На выходных погода улучшится: в дневные часы будет много солнца, а если будет дождь, то не надоедливый. Немножко помучает и пройдет. Будет приниматься только местами — из категории «локальные кратковременные дожди». Минимальная температура в пределах 15-17°С, дневная температура 23-25°С, и это как раз есть климатическая норма для этих дней июля», — поделилась специалист.
По ее словам, такая температура воздуха свидетельствует о том, что погода возвращается в норму.
«До конца июля ни одна модель не дает повышения температуры выше 28°С, поэтому будем надеяться, что погода будет комфортная и для отдыха, и для работы. Дождей будет немного, они только в отдельные дни будут нам мешать», — заключила Татьяна Позднякова.
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Анастасия Бондарева