«Усугубить проблему»: Кинолог рассказал, когда собаку нельзя брать на руки

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Зачастую владельцы небольших собак носят своих любимцев на руках. Это можно заметить и на прогулке с более крупными собаками, когда собаковод, пытаясь оградить питомца от опасности или чтобы преодолеть препятствие, берет собаку на руки.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что ношение собаки на руках может негативно сказаться на привычках питомца.
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«Если у собаки есть проблемы с привязанностью или другие поведенческие проблемы, постоянное ношение на руках может усугубить проблему. Но если у собаки нет выраженных проблем и она здорова, то потребность постоянно сидеть на руках у хозяина им не грозит», — прокомментировал эксперт.
Помочь справиться со страхомИногда, чтобы защитить собаку от другого питомца на улице, собаководы берут животное на руки. Таким образом они прекращают конфликт и уходят гулять в другое место. Некоторые считают, что подобным поведением можно закрепить страх у собаки перед сородичами. Но страх может закрепиться только в том случае, если владелец сам испугался и в панике хватает свою собаку, чтобы убежать. Все это сработает на подкрепление страха, даже если питомца не взять в руки, а просто резко дернуть за поводок и убежать. В критический момент, когда собаке страшно, она будет искать защиту и убежище рядом с надежным человеком — ее хозяином. И, если он может обеспечить эту потребность спрятаться, то формируется прочная привязанность.
Передвижения на руках у хозяинаЕсть и те собаки, которых хозяин очень часто носит на руках без повода. Кажется, что такие питомцы просто не могут передвигаться не самостоятельно. Но на деле всё абсолютно не так. У каждой здоровой собаки есть естественная потребность в получении новой информации, этим питомцы занимаются на улице во время прогулки. Обнюхивать других животных или изучать метки на руках у хозяина просто неудобно. Поэтому в любом случае собака будет проситься слезть с рук и походить самостоятельно. Привычка сидеть на руках может закрепиться, но она не будет критической, если питомец здоров физически и у него нет никаких поведенческих проблем.
Как правильно брать собакуЧтобы поднять питомца, занесите руку под область задней части живота с одной стороны собаки, а затем под переднюю, после этого берите питомца на руки. Не держите собаку зажатой в подмышке или вертикально, прижимая её к телу, это может быть вредно для здоровья питомца. Собаке при перемещении необходимо подпирать спину и передние лапы в естественном положении. Помните: нельзя поднимать собаку за передние лапы или подмышки.
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Анастасия Бондарева