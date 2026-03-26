Авиаэксперт Гусаров: Предложения по авиаперевозкам в России сокращаются

26 марта 2026, 23:45

Фото: iStock/skyNext

Объем перевозок в гражданской авиации России сокращается из-за выбытия иностранных самолетов из авиапарка, а новые воздушные суда из-за границы в страну не поступают. Об этом рассказал авиационный эксперт Роман Гусаров.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что спрос на авиаперевозки в России растет уже не первый год. Однако пассажиропоток снижается, поскольку наши авиакомпании практически не получали новых самолетов последние четыре года. При этом воздушные суда продолжают списывать по возрасту или по техническому состоянию, а значит, уменьшается и количество кресел.





«К счастью, растущий спрос удовлетворяется иностранными авиакомпаниями. В целом статистика такова, что мы перевезли около 109 миллионов пассажиров, а иностранные авиакомпании — еще 24 миллиона», — пояснил Гусаров.

«Конечно же, авиакомпании будут очень недовольны, если им будут обрезать международные маршруты, но куда деваться?» — заключил Гусаров.