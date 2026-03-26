Авиаэксперт Гусаров: Предложения по авиаперевозкам в России сокращаются
Объем перевозок в гражданской авиации России сокращается из-за выбытия иностранных самолетов из авиапарка, а новые воздушные суда из-за границы в страну не поступают. Об этом рассказал авиационный эксперт Роман Гусаров.
В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что спрос на авиаперевозки в России растет уже не первый год. Однако пассажиропоток снижается, поскольку наши авиакомпании практически не получали новых самолетов последние четыре года. При этом воздушные суда продолжают списывать по возрасту или по техническому состоянию, а значит, уменьшается и количество кресел.
«К счастью, растущий спрос удовлетворяется иностранными авиакомпаниями. В целом статистика такова, что мы перевезли около 109 миллионов пассажиров, а иностранные авиакомпании — еще 24 миллиона», — пояснил Гусаров.
Он уточнил, что авиапарк российских компаний в основном состоит из магистральных самолетов иностранного производства. Именно они перевозят около 80% пассажиропотока. Обслуживать и ремонтировать их удается благодаря деталям, приходящим по параллельному импорту. Тем не менее вечно они летать не могут, подчеркнул специалист.
Решить эту проблему можно с помощью выпуска отечественных воздушных судов, однако сделать это получится не скоро. Тем не менее в России в этом году должны завершить испытания трех типов самолетов. После чего начнется их серийный выпуск — достаточно сложный технологически и логистически процесс.
Ситуацию спасут туристические страны, поскольку они заинтересованы в российских туристах. А значит, они сами их к себе привезут. А пока российские компании будут делать акцент на внутренних маршрутах.
«Конечно же, авиакомпании будут очень недовольны, если им будут обрезать международные маршруты, но куда деваться?» — заключил Гусаров.