В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной
Четверо пожарных тяжело ранены в результате столкновения самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной на территории аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Об этом пишет издание New York Post.
Уточняется, что столкновение произошло в плохих погодных условиях. На борту воздушного судна находилось около сотни пассажиров, и на текущий момент медицинские работники оценивают их состояние.
На месте происшествия задействованы экстренные службы. Эксперты проводят анализ причин и обстоятельств инцидента. В результате столкновения аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке временно закрыт. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
