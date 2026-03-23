В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной

23 марта 2026, 09:31

В Нью-Йорке самолет столкнулся с пожарной машиной, пострадали четыре человека

Четверо пожарных тяжело ранены в результате столкновения самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной на территории аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Об этом пишет издание New York Post.