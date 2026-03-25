Застрявший в Хельсинки самолет с россиянами сел в Пулково
Самолет авиакомпании Nesma Airlines, выполнявший рейс из Хургады в Санкт-Петербург и ранее вынужденно севший в Хельсинки, прибыл в аэропорт Пулково. Это подтверждают данные онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно информации в расписании, рейс приземлился в Петербурге в 19:50 по московскому времени. Ранее сообщалось, что лайнер направили на запасной аэродром в столицу Финляндии на фоне атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На время ожидания пассажиров разместили в транзитной зоне аэропорта Хельсинки-Вантаа.
Перед этим в аэропорту Хельсинки отказались комментировать причины вынужденной посадки самолета, а также положение находившихся на борту россиян. В пресс-службе воздушной гавани сообщили журналистам РИА Новости, что не могут раскрывать информацию и подтверждать какие-либо подробности.
Там уточнили, что указанные вопросы относятся к компетенции пограничной службы.
