Самолёт «Россия» после сигнала бедствия успешно сел в аэропорту Пулково

22 марта 2026, 21:18

Фото: Istock/AVZimovskoy

Над Ленинградской областью экипаж самолёта авиакомпании «Россия» после подачи сигнала бедствия успешно выполнил посадку.





Как сообщил RT источник, знакомый с ситуацией, пилоты подали сигнал бедствия из-за заканчивающегося топлива. Экипаж запросил посадку в Санкт-Петербурге и благополучно посадил воздушное судно.



Инсайдер подчеркнул, что сейчас с бортом всё в порядке. Уточняется, что самолёт должен был уйти на запасной аэродром из-за ограничений, но экипаж запросил посадку в Пулково, поскольку горючее заканчивалось. В итоге пилоты благополучно посадили лайнер в аэропорту назначения.





