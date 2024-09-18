Авиаэксперт Гусаров спрогнозировал дальнейший рост цен на авиабилеты

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Авиационный эксперт Роман Гусаров заявил, что цены на авиабилеты продолжат свой рост.
«Всё говорит о том, что рост цен продолжится. Но всё-таки авиакомпании конкурируют друг с другом, конкурируют с РЖД, и слишком задрать высоко цены не смогут. Все поднимают цены для них, а сами они могут упереться в предел, и люди просто перестанут пользоваться самолётами. Но пока спрос растёт. Это при том, что авиакомпании не имеют физической возможности технически расширяться», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Гусаров.
Он добавил, что спрос уже подходит к предельным для отрасли величинам, и уже в следующем году может сложиться ситуация, когда спрос превысит предложение и на отдельных маршрутах цены взлетят на более чем 30%.
Ранее Роман Гусаров заявлял, что на сегодняшний день гражданская авиация РФ справилась с санкционным давлением, выдержав его.
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