Авиаэксперт Гусаров заявил о выдержке гражданской авиацией РФ санкций

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Авиационный эксперт Роман Гусаров заявил, что на сегодняшний день гражданская авиация РФ справилась с санкционным давлением, выдержав его.
«На сегодняшний день ситуация стабильна. Но она совершенно непредсказуема ввиду того, что непредсказуемо поведение зарубежных партнеров, которые неизвестно в какой момент выкинут новые сюрпризы. Они рассчитывали на то, что в 2022 году все наши самолёты будут прикованы к земле. Этого не произошло. С тех пор постепенно закручиваются гайки, и отдельные сюрпризики нам преподносят, даже в областях, которые не касаются авиационной сферы напрямую», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Гусаров.
А в Совфеде подготовили рекомендации правительству для введения запрета на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полётных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них. Как пишут «Известия», кроме этого, кабмину рекомендовали проработать с авиакомпаниями вопрос о разработке ценовых политик на перевозки в экономклассе на внутренних рейсах, систематизировать тарифы сборов.
Ранее авиационный эксперт Роман Гусаров заявлял, что удешевление авиабилетов в России ожидается осенью.
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