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Авиаэксперт Гусаров заявил о выдержке гражданской авиацией РФ санкций

02 августа 2024, 18:39
Фото: iStock/PeopleImages

Фото: iStock/PeopleImages

Авиационный эксперт Роман Гусаров заявил, что на сегодняшний день гражданская авиация РФ справилась с санкционным давлением, выдержав его.
«На сегодняшний день ситуация стабильна. Но она совершенно непредсказуема ввиду того, что непредсказуемо поведение зарубежных партнеров, которые неизвестно в какой момент выкинут новые сюрпризы. Они рассчитывали на то, что в 2022 году все наши самолёты будут прикованы к земле. Этого не произошло. С тех пор постепенно закручиваются гайки, и отдельные сюрпризики нам преподносят, даже в областях, которые не касаются авиационной сферы напрямую», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Гусаров.

А в Совфеде подготовили рекомендации правительству для введения запрета на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полётных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них. Как пишут «Известия», кроме этого, кабмину рекомендовали проработать с авиакомпаниями вопрос о разработке ценовых политик на перевозки в экономклассе на внутренних рейсах, систематизировать тарифы сборов.



Ранее авиационный эксперт Роман Гусаров заявлял, что удешевление авиабилетов в России ожидается осенью.

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#билеты
В России появится единая платформа для защиты граждан от мошенников
Минцифры: в РФ создадут платформу для защиты граждан от мошенников
02 августа 2024, 18:36

Фото: istockphoto/JuYochi

К концу 2026 года в России закончится первый этап создания единой платформы, чтобы защитить россиян от телефонных и интернет-мошенников. Об этом сообщается на сайте Минцифры.
«В работе платформы будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства», — сказано в публикации.

Отмечено, что будущая платформа будет активно противодействовать злоумышленникам во избежание навязывания ими услуг гражданам, а также фишингу. Кроме того, она автоматизирует мониторинг утечек личной информации и обеспечит борьбу с аферистами превентивными мерами.

Ранее сообщалось, что российские силовики задержали помощников телефонных мошенников в Воронежской и Белгородской областях.

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#минцифры
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Расписание электричек до Клина изменится 10 и 11 августа
02 августа 2024, 18:03

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на участках Москва — Клин, Москва — Решетниково и Москва — Зеленоград-Крюково, изменится 10 и 11 августа из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«На указанных участках путей Москва — Тверь будут проводиться работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим ряд электричек будет следовать по изменённому расписанию, а некоторые пригородные поезда временно отменят», — отмечается в сообщении.
Пассажирам напоминают, что актуальное расписание можно посмотреть на информационных щитах на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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В Шатуре в честь Дня ВДВ возложили цветы к мемориалу Ангел добра
02 августа 2024, 17:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

День воздушно-десантных войск отметили в Шатуре праздничным митингом, сообщает пресс-служба администрации городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Воинов и ветеранов поздравили временно исполняющий обязанности главы округа Николай Прилуцкий и руководителя местного отделения «Боевое братство» Олега Языкова.

«Поздравляю вас от лица муниципальной власти со знаковым событием – Днём воздушно-десантных войск России. Это одно из самых боевых и значимых сегодня войск, способных осуществить любые задачи военных подразделений», — сказал Николай Прилуцкий.
Участником торжественного мероприятия стал житель Шатурторфа Дмитрий Желтов: он служил в армии в 16-й бригаде спецназа в Тамбове, а за два месяца до дембеля был переведён на Северный Кавказ.

Память героев почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу Ангел добра.

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#шатура
#вдв
#праздник
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Юбилей за 60 млн, поздравление от Баскова и дом в Британии: шикарная жизнь сенатора Савельева
В собственности сенатора Савельева был дом в Британии почти в 500 «квадратов»
02 августа 2024, 17:17

Фото: РИА Новости/Дмитрий Блинов

Задержанный по подозрению в организации убийства сенатор Дмитрий Савельев успел отличиться любовью к шикарной жизни. Он имеет дом в Великобритании и отдал в 2018 году 60 миллионов рублей за свой юбилей.
Также не ограничивала себя в расходах и его жена, сообщает телеграм-канал Mash. В 2019 году она тратила по 20-30 миллионов за вечер. Например, в круглую сумму обошлось празднование юбилея Ольги Савельевой в элитном банкетном холле Barvikha luxury village под названием «Цвет настроения красный». На празднике выступали Светлана Лобода, Дима Билан и Иван Дорн, вёл мероприятие Вячеслав Манучаров. За вечер именинница успела сменить пять ярко-красных нарядов. Обошлась вечеринка в 10 миллионов рублей.

В 2018 году сам сенатор отметил свой юбилей почти за 60 миллионов рублей. В числе прочих, его заглянули поздравить Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Дмитрий Маликов, Игорь Крутой.

Согласно налоговой декларации, за 2017 год Савельев заработал около 167 миллионов рублей. Он также задекларировал два земельных участка площадью 13 и 1,5 тысячи квадратных метров, шесть жилых помещений общей площадью 2 461 квадратный метр, а также дом в Англии площадью 489 квадратных метров.

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#дом
#юбилей
#праздник
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Глава Химок Волошин принял участие в митинге к 94-летию ВДВ
02 августа 2024, 17:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В сквере Марии Рубцовой в Химках провели торжественный митинг по случаю 94-летия со дня образования Воздушно-десантных войск.
В нём принял глава муниципалитета Дмитрий Волошин, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Служить в ВДВ идут патриоты нашей страны, мужественные и уверенные. Плечом к плечу уже 94 года они защищают нашу Родину», – обратился Волошин к присутствующим.
Вместе с ним цветы к подножию воинского комплекса «Доблесть и слава подразделений специального назначения России» возложили активисты «Единой России», волонтёры, общественники, депутаты, бойцы ВДВ и неравнодушные химчане.
«Проходил службу в Афганистане два года – c 1985 по 1987-й – в городе Лашкаргах. Прошло 38 лет, и мы до сих пор встречаемся с боевыми товарищами», – рассказал воин-афганец, химчанин Валентин Угадчиков.
В честь праздника депутаты городского округа провели серию патриотических мероприятий в рамках масштабного муниципального проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Тематические акции прошли в разных микрорайонах.

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#химки
#дмитрий волошин
#митинг
#афганистан
#вдв
#праздник
#подмосковье
#московская область
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Дмитрий Волошин обсудил актуальные вопросы с жителями Новых Химок
02 августа 2024, 17:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Выездную администрацию провёл глава городского округа Химки совместно с детским омбудсменом Московской области Ксенией Мишоновой в Новых Химках, встреча с жителями была организована на территории лицея №12, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благоустройство, содержание домов и дворов, сфера ЖКХ — все это чувствительные для жителей темы. С начала года в разных микрорайонах Химок мы провели 34 выездные администрации. По итогам этой работы специалисты приняли в работу обращения более 1600 химчан», — отметил Дмитрий Волошин.
На выездной администрации в Новых Химках жители подняли вопросы по капремонту кровли и подвала одного из домов, о состоянии труб и пр. Участники отметили, что формат выездных администраций очень удобен, так как можно напрямую пообщаться с ответственными лицами и специалистами.

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#химки
#дмитрий волошин
#выездная администрация
#жкх
#благоустройство
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В Лотошине оборудовали площадку для крупногабаритного мусора
02 августа 2024, 16:34

Фото: Владимир Останин

Площадку для размещения мусорного контейнера на восемь кубометров оборудовали на Центральной улице рабочего посёлка Лотошино, передаёт корреспондент Владимир Останин.
Дополнительная площадка организована на уже имеющейся точке для сбора мусора. Ранее крупногабаритный мусор там выбрасывали в обычные баки, не предназначенные для таких предметов, либо просто оставляли рядом с контейнерами, из-за чего формировались мусорные навалы.

«Сделали огороженную листами из профнастила площадку, по согласованию с Рузским региональным оператором в ближайшие дни здесь будет установлен большой восьмикубовый контейнер, куда жители могут выбрасывать крупногабаритный мусор», — рассказал директор муниципального учреждения «Благоустройство» Сергей Бондарчук.
Местные жители отмечают, что потребность в месте, куда можно выбрасывать крупногабаритный мусор, появилась давно. Теперь этот запрос будет удовлетворён.

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#мусорный оператор
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Юрист Соловьёв раскрыл условия, при которых могут обвинить в госизмене
Юрист Соловьёв: Обвинить в госизмене могут в четырёх случаях
02 августа 2024, 16:09

Фото: iStock/ronstik

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв назвал четыре случая, при которых гражданина России могут обвинить в государственной измене.
Среди них специалист назвал шпионаж и выдачу гостайны.

«Обвинение в госизмене может быть предъявлено только гражданину РФ в четырёх случаях: шпионажа, выдачи иностранцам гостайны, перехода на сторону противника, оказания финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ», — прояснил в беседе с RT Соловьёв.

До этого член Общественной палаты города Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что недовольный некачественными услугами отеля турист при судебных тяжбах не сможет аппелировать к отзывам в Интернете.

«Если человек получает некачественную услугу, он обращается не к площадкам с отзывами, а в суд. Если человек получил не ту услугу, которую ему обещали, тогда надо зафиксировать несоответствие услуг тому, что было заявлено отелем, написать претензию и пойти в суд. Основанием для такого разбирательства будет именно договор туриста с отелем, а не отзывы с Сети», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Краснов.

Ранее юрист Алла Георгиева напоминала, что за сбор некоторых растений и грибов, включая редкие виды, может грозить штраф и даже уголовная ответственность.

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#государство
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На дорогах Московской области установили около 2 тыс. катафотов
02 августа 2024, 15:59

Фото: iStock/ronstik

Около двух тысяч световозвращателей-катафотов установили на региональных дорогах в 12 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На 20 участках двухполосных дорог установили катафоты по осевой разметке в шахматном порядке. Такие элементы создают световой эффект, благодаря чему привлекают внимание водителей и предотвращают выезд на встречную полосу на участках вне населённых пунктов с опасными поворотами, в том числе там, где произошли ДТП с летальным исходом», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что наибольший объём работ по установке катафотов был выполнен округах Талдомский, Дмитровский и Истра. Кроме того, световозвращатели установили в Щёлкове, Балашихе, Шатуре, Егорьевске, Черноголовке, Наро-Фоминске, Сергиево-Посадском, Рузском и Одинцовском округах.

Катафорты в Подмосковье устанавливают в рамках реализации национального проекта нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#минтранс мо
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#московская область
#подмосковье
#алексей гержик
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