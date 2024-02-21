Военэксперт Лукашевич рассказал о последствиях применения F-16 на Украине

Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Украинские пилоты столкнулись с рядом проблем, проходя подготовку на истребителях F-16 в США. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал военный авиаэксперт Вадим Лукашевич.
Данные Национальной гвардии Аризоны гласят, что летом 2024 года первые украинские пилоты завершат подготовку на истребителях F-16 в США.
Это без сомнения приведёт к усилению ВСУ, поскольку любой новый самолёт на поле боя всегда усиливает сторону, у которой он появляется, подчеркнул эксперт.
Истребители F-16 – это многоцелевые самолёты, которые ведут как воздушный бой, так и работают на земле, подобно штурмовикам. Сами по себе ВВС Украины гораздо слабее российских, поскольку там отсутствуют современные образцы самолётов, а советские имеются в малом количестве. В связи с этим, ВСУ противодействуют российской авиации исключительно с помощью ПВО. Однако появление у Украины F-16 явно изменит эту ситуацию.
Однако, Лукашевич отметил, что всё будет зависеть от подготовки украинских пилотов и бортового состава самолётов. Российские и украинские пилоты обучаются по единой советской методике. Теперь же лётчики ВВС Украины столкнулись с серьёзной проблемой: помимо того, что им необходимо переучиться на новый тип самолёта, они должны выучить английский язык, поскольку на нём ведётся документация, освоить зарубежную технику и новую, американскую методику.
После того, как украинские пилоты приступят к управлению F-16 на поле боя, Россия, фактически вступит в прямой военный конфликт с авиацией НАТО.
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Это без сомнения приведёт к усилению ВСУ, поскольку любой новый самолёт на поле боя всегда усиливает сторону, у которой он появляется, подчеркнул эксперт.
Однако, Лукашевич отметил, что всё будет зависеть от подготовки украинских пилотов и бортового состава самолётов. Российские и украинские пилоты обучаются по единой советской методике. Теперь же лётчики ВВС Украины столкнулись с серьёзной проблемой: помимо того, что им необходимо переучиться на новый тип самолёта, они должны выучить английский язык, поскольку на нём ведётся документация, освоить зарубежную технику и новую, американскую методику.
«В принципе, переучиться на другой тип самолёта можно за 2-3 месяца. Однако здесь идёт речь идёт не о том, чтобы просто научиться летать, а о том, чтобы научиться воевать на новом самолёте. Подготовка лётчика – это один срок, а подготовка боевого лётчика – другой. Нужно научиться применять вооружение, нужно понимать, что и как делается, поскольку там (в США – ред.) другие стандарты, другие подходы, идеология, поскольку это уже страны НАТО», – подчеркнул военэксперт.Вместе с тем, он добавил, что американская методика не лучше и не хуже российской – она просто другая.
После того, как украинские пилоты приступят к управлению F-16 на поле боя, Россия, фактически вступит в прямой военный конфликт с авиацией НАТО.
«Это в любом случае усиление Украины. (...) России нужно искать способы противодействия. Мы не знаем, как этих лётчиков учат и чему. Это будет видно только тогда, когда они начнут воевать», – заключил собеседник «Радио 1».Читайте также:
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Анастасия Чинкова