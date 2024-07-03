Россиянам раскрыли, как выбрать лучшие места в самолёте

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Специалисты сервиса для покупки авиа- и ж/д-билетов «Купибилет» ответили, какие места в самолёте лучше бронировать.
Так, для предпочитающих тишину, лучше выбирать места дальше от кухонь и туалетов.
Эксперты подчеркнули, что выбор места зависит от индивидуальных предпочтений пассажира.
До этого бывший бортпроводник Виталий Костицкий прокомментировал сообщения о массовых задержках и отмене рейсов «Аэрофлота» из-за нехватки персонала.
Ранее кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович объясняла, что среди главных факторов увеличения цен на авиабилеты – сокращение авиапарка и рост инфляции.
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«Места у аварийных выходов предлагают больше пространства для ног, но могут иметь ограничения. Места в первых рядах часто имеют дополнительное пространство для ног и первыми обслуживаются при раздаче еды и напитков, позволяют быстрее покинуть самолёт после посадки. Но некоторые из них могут находиться рядом с туалетами или кухней, что может создать дополнительный шум», — добавили в беседе с «Известиями» в сервисе.
Эксперты подчеркнули, что выбор места зависит от индивидуальных предпочтений пассажира.
До этого бывший бортпроводник Виталий Костицкий прокомментировал сообщения о массовых задержках и отмене рейсов «Аэрофлота» из-за нехватки персонала.
«Летний сезон отличается от других. Если зимой рейсов практически не бывает, то летом мы порой летали ежедневно. Иногда был настолько плотно забитый график, что был переналёт, но и зарабатывали больше. В некоторых компаниях правда не хватает бортпроводников, из-за чего открывается набор в летние месяцы, но есть у этого и обратная сторона», — рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей Костицкий.
Ранее кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович объясняла, что среди главных факторов увеличения цен на авиабилеты – сокращение авиапарка и рост инфляции.
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Мелисса Тимофеева