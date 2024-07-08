Тревел-эксперт Долгих раскрыла, как сэкономить на авиабилетах

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Директор по маркетингу сервиса «Купибилет» Екатерина Долгих заявила, что на стоимость авиабилетов влияют сезонность, глубина вылета и заполненность рейса.
Сэкономить на покупке можно, покупая авиабилеты заранее, либо вообще впритык перед рейсом (но этот вариант работает реже). Кроме того, в будние дни билет может стоить дешевле.
Ранее эксперты сервиса путешествий Tutu.ru заявили, что в число регионов России для активного туризма вошли Алтай, Хакасия и Камчатка.
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«По нашим данным, для полетов по стране конкретный день недели никак не влияет на стоимость билета. Однако, если вы собираетесь за границу, рекомендуем покупать билет во вторник или среду. Это связано с тем, что каждую среду в полночь Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) обновляет курсы валют, на которые ориентируются авиакомпании», — добавила в беседе с Газета.ру Долгих.
Ранее эксперты сервиса путешествий Tutu.ru заявили, что в число регионов России для активного туризма вошли Алтай, Хакасия и Камчатка.
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Мелисса Тимофеева