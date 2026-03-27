Авиаэксперт объяснил, как авиакомпании покрывают убытки от отмены рейсов

27 марта 2026, 16:50

Авиаэксперт Патраков: Зат отмены рейсов платят пассажиры

Авиакомпании вынуждены компенсировать свои потери, связанные с приостановкой полетов из-за закрытия воздушных гаваней, за счет пассажиров. Об этом рассказал авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов Андрей Патраков.





Он уточнил, что в убытки также входит оплата аренды площадки для воздушных судов, которые во время отмены полета оказались не в аэропорту базирования.





«Авиакомпании перекладывают убытки от невыполненных рейсов на пассажиров. Цена отмены рейса колеблется от 1,5 млн и до 20 млн рублей. Сумма зависит от размеров самолетов, соответственно, у дальнемагистральных убытки выше», — рассказал Патраков в разговоре с URA.RU.