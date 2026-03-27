Авиаэксперт объяснил, как авиакомпании покрывают убытки от отмены рейсов
Авиакомпании вынуждены компенсировать свои потери, связанные с приостановкой полетов из-за закрытия воздушных гаваней, за счет пассажиров. Об этом рассказал авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов Андрей Патраков.
Он уточнил, что в убытки также входит оплата аренды площадки для воздушных судов, которые во время отмены полета оказались не в аэропорту базирования.
«Авиакомпании перекладывают убытки от невыполненных рейсов на пассажиров. Цена отмены рейса колеблется от 1,5 млн и до 20 млн рублей. Сумма зависит от размеров самолетов, соответственно, у дальнемагистральных убытки выше», — рассказал Патраков в разговоре с URA.RU.
Напомним, только 27 марта в России отменяли и переносили рейсы в аэропортах Шереметьево, Пулково, Пашковский и Сочи. При этом в Петербурге такая тенденция происходит с 23 марта из-за массированных атак вражеских беспилотников.