Произведение «Комедиант» продано за 6 миллионов долларов — и его собираются съесть

Фото: iStock/SaevichMikalai
На аукционе Sotheby's произведение итальянского художника Маурицио Каттелана «Комедиант», представляющее собой банан, приклеенный к стене скотчем, было продано за рекордные 6,2 миллиона долларов. Эта информация была размещена на официальном сайте Sotheby's.
Изначально лот оценивался в сумму от 1 до 1,5 миллиона долларов, однако итоговая цена составила 6 240 000 долларов.
Покупателем оказался Джастин Сан, который сообщил в социальной сети X, что в ближайшие дни намерен лично съесть банан. Аккаунт Sotheby's репостнул его сообщение, вызвав оживленное обсуждение.
В 2019 году два других экземпляра «Комедианта» были проданы за 120 тысяч долларов каждый, вызвав широкие обсуждения о природе и ценности современного искусства.
Читайте также:
В Дубае создали крупнейший золотой слиток в мире
Россиянам напомнили, отсутствие чего в паспорте значит его недействительность
В России объявили о создании Global Factchecking Network для борьбы с фейками
Покупателем оказался Джастин Сан, который сообщил в социальной сети X, что в ближайшие дни намерен лично съесть банан. Аккаунт Sotheby's репостнул его сообщение, вызвав оживленное обсуждение.
В 2019 году два других экземпляра «Комедианта» были проданы за 120 тысяч долларов каждый, вызвав широкие обсуждения о природе и ценности современного искусства.
Читайте также:
В Дубае создали крупнейший золотой слиток в мире
Россиянам напомнили, отсутствие чего в паспорте значит его недействительность
В России объявили о создании Global Factchecking Network для борьбы с фейками
Мария Моисеева