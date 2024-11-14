Лавров столкнулся с проблемой заправки самолёта из-за санкций Запада

Сергей Лавров (Фото: riamediabank/Кристина Кормилицына)
Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился, что дважды за границей столкнулся с проблемой заправки самолета специального летного отряда «Россия», из-за санкций Запада.
Первый раз Лавров столкнулся проблемой заправки воздушного судна в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2023 году — тогда он должен был представлять президента Российской Федерации на саммите.
Такая же ситуация приключилась с министром иностранных дел в Бразилии. Он считает, что страны мира могут пугаться санкций и избегать вторичных наказаний. А у некоторых появляется обида за свой суверенитет.
Ранее Сергей Лавров заявил, что любая администрация США продолжит пытаться контролировать ситуацию вокруг Украины, будет по-прежнему стремиться ослабить Россию и игнорировать необходимость обеспечения прав русскоговорящего населения.
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«Целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат стране», — отметил Сергей Лавров.
Такая же ситуация приключилась с министром иностранных дел в Бразилии. Он считает, что страны мира могут пугаться санкций и избегать вторичных наказаний. А у некоторых появляется обида за свой суверенитет.
Ранее Сергей Лавров заявил, что любая администрация США продолжит пытаться контролировать ситуацию вокруг Украины, будет по-прежнему стремиться ослабить Россию и игнорировать необходимость обеспечения прав русскоговорящего населения.
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Ольга Енгалычева