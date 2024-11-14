Лавров столкнулся с проблемой заправки самолёта из-за санкций Запада

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп начал формировать свою администрацию. В качестве кандидата на пост главы Минобороны он выдвинул телеведущего Пита Хегсета, а главой комиссии по эффективности работы Правительства США намерен назначить миллиардера Илона Маска. Кто и какие посты займет в администрации 47-го президента Америки читайте в материале «Радио 1».