Российском самолёту разрешили пролететь через Норвегию из-за ЧП на борту

Фото: РИА Новости/Пивов
Пассажирскому самолёту российской авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявшему рейс Москва – Варадеро, разрешили совершить пролёт через воздушное пространство Норвегии из-за ЧП на борту. Об этом сообщалось в эфире телеканала NRK.
Отмечается, что на борту случился экстренный медицинский случай, который позволил получить разрешение на пересечение воздушного пространства Норвегии.
После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели жёсткие ограничения в отношении России. Так, Евросоюз, США и Канада и ряд других государств закрыли небо для российских самолётов.
Ранее в Росавиации проанализировали динамику авиационных происшествий за 2023 год и заявили об их снижении на 1,3%.
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После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели жёсткие ограничения в отношении России. Так, Евросоюз, США и Канада и ряд других государств закрыли небо для российских самолётов.
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Анастасия Чинкова