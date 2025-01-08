Авиакомпания AZAL отменила рейс Баку - Казань из-за плана «Ковёр»

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Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила об отмене рейса Баку - Казань - Баку, запланированного на среду, 9 января. Причина заключается во введении в аэропорту столицы Татарстана режима «Ковёр».
Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчиика. В авиакомпании также подчеркнули, что AZAL уделяет первостепенное внимание безопасности полётов гражданских воздушных судов и строго придерживается международных стандартов авиаперевозок.
План «Ковёр» — это специальный режим работы воздушной гавани, подразумевающий ограничения на приём и вылет самолётов. Он вводится в целях обеспечения безопасности полётов в зонах с повышенной угрозой. Обычно «Ковёр» активируется в ситуациях, связанных с военными манёврами, испытаниям либо в связи с угрозами атак беспилотников.
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Александр Бойцов