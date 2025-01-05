Аэропорты Ижевска, Казани и Перми вернулись к работе в штатном режиме

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В российских аэропортах сняли ограничения на приём и вылет самолётов. К работе в штатном режиме вернулись воздушные гавани Перми, Казани, Нижнекамска и Ижевска.
Об этом в телеграм-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко. Первым возобновил работу в стандартном режиме аэропорт Ижевска. Ранее два самолёта, летевшие в город, был перенаправлены на запасной аэродром в Кирове. Затем были сняты ограничения на функционирование аэропортов в Казани Нижнекамске. Там меняли курс пять и одно воздушное судно соответственно. Позже штатно заработал и аэропорт Перми.
По словам Кореняко, ограничения на приём и вылет самолётов вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.
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Александр Бойцов