Алиев заявил о возможности избежать крушения самолета AZAL в Казахстане

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov
Крушения самолета в казахстанском Актау можно было бы избежать при координации российских ВС и гражданских служб, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев.
«Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над городом Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать», — произнес он, встретившись с семьями погибших членов экипажа и выживших бортпроводников.Алиев добавил, что операцию «ковер» в Чечне, означающую закрытие воздушного пространства, объявили после сбития воздушного судна с земли.
Крушение самолета AZAL произошло 25 декабря. Президент России Владимир Путин принес Алиеву соболезнования.
Читайте также:
В Госдуме высказались о виновниках крушения самолета в Казахстане
Алиев обратился к России с заявлением по поводу крушения борта AZAL
Алиев отверг версию о целенаправленном ударе по самолету AZAL
Никита Кротов