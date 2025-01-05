В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

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В аэропорту Казани действует план «Ковер». Воздушная гавань временно не принимает не отправляет рейсы.
План «Ковер» введен для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов и пассажиров, сообщили в Росавиации. Как сообщает телеграм-канала Baza, введённые ограничения могут быть связаны с угрозой атаки беспилотников.
Одна из самых мощных атак ВСУ на Казань была зафиксирована 21 декабря. Тогда один БПЛА летел на промышленное предприятие, ещё один был сбит средствами противовоздушной обороны над рекой, шесть атаковали жилые дома. Появилась информация, что для атаки на столицу Татарстана ВСУ использовали беспилотник «Лютый», дальность его полета составляет до тысячи километров.
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Александр Бойцов