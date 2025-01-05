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В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

Фото: istockphoto/Chalabala

Фото: istockphoto/Chalabala

В аэропорту Казани действует план «Ковер». Воздушная гавань временно не принимает не отправляет рейсы.


План «Ковер» введен для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов и пассажиров, сообщили в Росавиации. Как сообщает телеграм-канала Baza, введённые ограничения могут быть связаны с угрозой атаки беспилотников.

Одна из самых мощных атак ВСУ на Казань была зафиксирована 21 декабря. Тогда один БПЛА летел на промышленное предприятие, ещё один был сбит средствами противовоздушной обороны над рекой, шесть атаковали жилые дома. Появилась информация, что для атаки на столицу Татарстана ВСУ использовали беспилотник «Лютый», дальность его полета составляет до тысячи километров.

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В Воронежской области погибли два пилота в крушении военного вертолета
05 января 2025, 06:49

Фото: iStock/Zeferli

В Воронежской области потерпел крушение и сгорел военный вертолет Ми-28. Об этом сообщает воронежский портал «Мое» и со ссылкой на СК РФ.
«Военный вертолёт Ми-28 разбился и сгорел в Воронежской области. Трагедия произошла 1 января» — говорится в публикации.

Следственный комитет запустил проверку по факту происшествия. По информации Voronezh1, крушение случилось в Каменском районе региона. В аварии погибли два члена экипажа.

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#следственный комитет
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#воронежская область
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CNN: 62 миллиона человек находятся под угрозой мощного бурана в США
05 января 2025, 02:05

Фото: iStock/Dreef

В США 62 миллиона человек находятся под угрозой мощного бурана в центральной и восточной части страны. Об этом рассказали на телеканале CNN.
«62 миллиона человек находятся под угрозой значительной зимней бури, которая нанесет самый большой удар из тех, что были в нынешнем сезоне», — говорится в сообщении.

Шторм ожидается минимум в 12 американских штатах, где метеорологи предсказывают лед, снег мороз и порывы ветра до 18 метров в секунду. В регионах с теплым климатам могут начаться грозовые бури и ливни. Центр прогнозирования погоды NOAA предупредил, что ряд штатов могут встретить самый сильный снегопад за последнее десятилетие.

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В Москве после ДТП загорелся автомобиль
04 января 2025, 22:01

Фото: iStock/ ELizabethHoffmann

Два автомобиля столкнулись на 26-м км МКАД. Из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) один автомобиль загорелся, сообщили в Teлеграм-канале столичного департамента транспорта.
«На внутренней стороне 26-го км МКАД (в районе развязки с Липецкой улицей) столкнулись два автомобиля. Вследствие столкновения один из автомобилей опрокинулся и загорелся. На месте работают оперативные службы города», — отметили в московском департаменте транспорта.

В ведомстве обратили внимание, что обстоятельства случившегося и данные о пострадавших в настоящий момент уточняются. Подчёркивалось, что движение в районе дорожно-транспортного происшествия затруднено.

Ранее сообщалось, что произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса на Театральном проезде в Москве. Уточнялось, что при аварии никто из пассажиров не пострадал.

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#мкад
#происшествия
#дтп
#москва
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Полиция проверяет сообщение о появлении 20 беспилотников в небе над Копенгагеном
04 января 2025, 20:31

Фото: iStock/georgealmanza

Полиция Дании проводит расследование после сообщения о 20 беспилотниках, которые якобы были замечены над портом Кёге к юго-западу от Копенгагена. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на заявления местной полиции.
Местный житель вызвал полицию на место, на котором якобы увидел порядка 20 беспилотников, которые двигались с большой скоростью в сторону залива Кёге. На момент прибытия полицейских в небе оставались четыре аппарата.

В настоящее время полиция пытается определить количество дронов и их владельцев. Также местные правоохранители подчеркнули, что на момент появления дронов не выдавалось разрешения на полёты беспилотников в этом районе.

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#дания
#беспилотник
#полиция
#полеты
#дрон
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Ветеран СВО погиб в ДТП, возвращаясь с похорон отца
04 января 2025, 19:37

Фото: iStock/ Mihashi

Возвращавшийся с похорон отца ветеран спецоперации (СВО) 31-летний Денис Доценко скончался в ДТП, узнав о рождении дочери, сообщил портал V1.ru.
Ветерана специальной военной операции сбил автомобиль неподалеку от памятника всем павшим войнам «Журавли» в Ростовской области.

«Денис смело защищал свою Родину, прошел через тяжелейшие бои на херсонском направлении. Месяц назад он проводил в последний путь своего отца, который погиб на СВО, а сам погиб в тот момент, когда в его жизни появилась малышка, смысл жизни. [Дочь] он так никогда не увидит», — приводятся публикация одного из друзей Доценко в социальных сетях.

2 января мужчина обращался в зону СВО. Перед Ростовом ветеран остановился и вышел из автомобиля. Тогда ему позвонила супруга и поделилась тем, что только что родила ребёнка. Сразу после этой новости мужчину сбила машина, подчеркнули товарищи Дениса.

Друзья погибшего поделились, что на СВО Денис попал в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Ранее он трудился водителем у местного предпринимателя.

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#машина
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#смерть
#похороны
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Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение
СК РФ: обвинение предъявили двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам
04 января 2025, 19:23

Фото: iStock/BrianAJackson

Двум несовершеннолетним, участвующим в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Екатеринбурге, предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.
Отмечается, что молодым людям 2007 и 2008 годов рождения предъявлено обвинение в подготовке к теракту, незаконном изготовлении и ношении взрывных веществ и взрывных устройств, которые были совершены группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, фигуранты заранее приобрели компоненты для создания самодельного взрывного устройства, после чего изготовили его и электродетонатор. Один из участников подготовки теракта переносил эти устройства в рюкзаке.

Также выяснилось, что один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области, который произошёл в ночь на 22 декабря 2024 года.

Теперь следствие намерено обратится в суд с ходатайством об избрании против задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

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В Севастополе введён режим ЧС регионального значения из-за мазутных пятен
04 января 2025, 18:47

Фото: istockphoto/Narai Chal

В Севастополе объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. На пляжах Северной стороны и на Золотом пляже в субботу обнаружены новые выбросы мазута.
Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор региона Михаил Развожаев.

«Это не носит пока характера массового загрязнения, но тем не менее следы мазута появляются, остаются на камнях водорослях», — сообщил губернатор Севастополя.

По его словам, с мазутом вполне по силам справиться сотрудникам МЧС при помощи волонтёров. Он рассказал, что береговая линия Севастополя будет поделена на секторы с целью тщательной последовательной расчистки от новых выбросов.

Ранее на восточном побережье Крыма обнаружили два новых участка разлива мазута: в селе Яковенково в районе Кыз-Аульского маяка протяженностью более двух километров и более четырех километров в районе природного заповедника Олукский.

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#губернатор
#мчс
#севастополь
#режим
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Выжила, чтобы рассказать: Трое нелюдей-мажоров изнасиловали девушку, попытались задушить и заживо сожгли
04 января 2025, 18:38

Фото: istock / cgdeaw

Бывалые преступники предпочитают расчленять тела своих жертв, в то время как «новички» ищут другие способы. Так, трое насильников в украинском городе Николаев задушили и подожгли 19-летнюю девушку. Изверги даже не подозревали, что она выжила.
Оксана горела не меньше шести часов, 55% её тела были покрыты ожогами. Несмотря на страшные травмы, девушка смогла прийти в сознание и рассказать о том, кто это с ней сделал. Подробности ужасающей расправы — в материале «Радио 1».

«Она не успокоилась – решил задавить»

9 марта 2012 года Оксана решила отметить Международный женский день в баре. Вечер оказался насыщенным и интересным — Оксана познакомилась с тремя новыми людьми. Парни предложили продолжить общение в квартире одного из них. Это было опрометчивым решением, но девушка согласилась.

Вечер быстро перестал быть томным — Оксану напоили до потери сознания. Когда девушка очнулась, то обнаружила, что над ней надругались.

Жертва отчаянно сопротивлялась, что не понравилось хозяевам квартиры. Они несколько раз ударили её и велели замолчать, но Оксана не послушалась. Девушка дралась, кричала и кусалась. А потом сказала, что пойдёт в полицию и напишет заявление на всех троих.

«Она орала, руками махала — я ее изнасиловал. Она не успокоилась — решил задавить», — позже заявлял один из преступников во время допроса, опубликованного на YouTube.
Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

То, что приятный вечер с алкоголем закончился убийством, совершенно не смутило троих насильников. Ужаса от совершенного почему-то не появилось. Убийцы Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артем Погосян действовали холодно и расчетливо — есть тело, от него надо избавиться.

Душегубы выбрали нестандартный метод — вынесли тело на строительную площадку, завернули в простыню, сбросили в яму с отходами и подожгли. Преступники даже представить не могли, что Оксана в этот момент была жива.

Выжила, чтобы рассказать

После содеянного Оксана провела в мучениях всю ночь. Её обнаружили только следующим утром. У девушки было обожжено 55% тела, печень буквально сварилась. Некоторые мышцы полностью исчезли, а часть костей превратилась в пепел. Ей также пришлось ампутировать руку. Несмотря на это, Оксана пришла в сознание и назвала имена и адрес своих мучителей.

Почти три недели она боролась за жизнь, но в итоге скончалась в ожоговом центре Донецка – отказали легкие, затем – сердце.

Фото: istock / kieferpix

Дети влиятельных людей

Выяснилось, что хозяин квартиры, в которой мучили Оксану — Максим Присяжнюк, — пасынок бывшего главы Еланецкого района в Николаевской области. Помимо этого, в последнее время он работал с молодежью в горсовете, а до этого был активистом Союза молодежи Партии регионов.

Второй насильник — сын бывшего высокопоставленного прокурора. Третьим мучителем и убийцей был Евгений Краснощек. Именно он позже признался в расправе над Оксаной. Всем парням было от 21 до 23 лет, и ранее они не имели проблем с законом из-за насилия.

«Я не убийца по натуре, но после ее смерти стало легче»: врач убил мешавшую ему беременную любовницу-медсестру
«Я не убийца по натуре, но после ее смерти стало легче»: врач убил мешавшую ему беременную любовницу-медсестру

После того, как Оксана назвала преступников, их задержали, но довольно быстро отпустили. Тогда к делу подключились журналисты, правозащитники и общественники. Активисты организовывали митинги, призывая к справедливому наказанию для убийц. После широкого резонанса расследованием занялись всерьез: следствие и судьбу Оксаны Макар взял под личный контроль президент Виктор Янукович.

Суд был быстрым и недвусмысленным в вынесении приговора. Евгений Краснощёк был приговорён к пожизненному заключению, Максим Присяжнюк получил 15 лет, а Артём Погосян — 14.

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#убийство
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«Я не убийца по натуре, но после ее смерти стало легче»: врач убил мешавшую ему беременную любовницу-медсестру
04 января 2025, 17:43

Фото: istock / icafreitas

В феврале 2017 года в одной из больниц Перми произошло шокирующее происшествие. Рашид Н., заведующий отделением реанимации, убил 27-летнюю медсестру Ксению, которая была на седьмом месяце беременности.
Рашид и его супруга Оксана, работавшая акушером-гинекологом в этой же больнице, были коллегами. Однако на момент трагедии Оксана находилась в декретном отпуске по уходу за ребёнком. Подробности трагедии — в материале «Радио 1».

Вынашивала дочь от любовника под наблюдением его жены-гинеколога

В 2014 году Рашид и Оксана переехали в Кизел, завершив обучение в медицинском вузе. В небольшом городе они познакомились с медсестрой Ксенией, которая одна воспитывала сына. Между ней и Рашидом вспыхнули чувства.

В 2015 году Ксения родила дочь. Оксана помогала ей во время беременности и принимала роды, так как в Кизеле не было гинеколога. Рашид признал отцовство и начал финансово поддерживать ребёнка.

Однако мужчина продолжал жить с Оксаной, обещая Ксении, что разведётся. Когда в сентябре 2016 года у Оксаны родилась дочь, Ксения забеременела снова, скрывая это от Рашида.

В надежде на более высокую зарплату в будущем, Ксения уехала в Пермь, где выучилась на медсестру-анестезистку. Когда она вернулась в Кизел на поздних сроках беременности, то рассказала своей матери, что ждёт ребёнка от Рашида.

Позже выяснилось, что в этой любовной истории была и четвёртая сторона.

Мальчик кричал и стучал в дверь, но никто не помог: Когда квартиру открыли, внутри нашли тела троих детей и двух мам
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Любовный четвероугольник

До того как Ксения познакомилась с Рашидом в Кизеле, она состояла в отношениях с мужчиной по имени Виталий. По его словам, даже после встречи с Рашидом их отношения продолжались. В 2015 году, когда Ксения родила дочь, Виталий заявил, что является её отцом.

Когда мужчина пришёл к девушке, он увидел Рашида и спросил, почему он здесь. Рашид ответил, что живёт в этом доме.

Чтобы установить отцовство, провели экспертизу ДНК, которая подтвердила, что отцом является Рашид. Но Виталий не согласился с этим и решил вернуть возлюбленную любыми способами.

Юрий Зебзеев, адвокат Рашида, утверждает, что Виталий создал фейковый аккаунт в соцсетях и начал писать Оксане, что её муж общается с Ксенией. Более того, он сообщил ей о возможной беременности Ксении.

Похоже, Виталий думал, что Оксана повлияет на своего мужа и Ксения вернётся к нему.

Предложил сделать аборт

Виталий описывает свою версию событий несколько иначе: 26 февраля 2017 года он задал Оксане вопрос в соцсети, действительно ли Ксения снова ждёт ребёнка от Рашида. Женщина ответила, что ему лучше спросить об этом у самой Ксении. На следующий день после этого разговора произошло убийство.

Узнав, что любовница беременна, Рашид предложил ей сделать аборт. Но было уже слишком поздно — срок беременности превысил шесть месяцев.

Фото: istock / Natalia Kuzina

В итоге они решили, что Ксения родит ребёнка, но сделает это вдали от родного города и не будет наблюдаться у врача по месту жительства, чтобы не вызвать подозрений у законной жены Рашида. Девушка согласилась и встала на учёт по беременности в своей больнице, не обращаясь к Оксане, которая в тот момент была в декретном отпуске.

Однако новость о беременности любовницы быстро дошла до Оксаны. Узнала она об этом от коллег из гинекологического отделения или от Виталия — неясно. Женщина была в ярости и пригрозила Рашиду разводом.

Мужчина был встревожен от будущего сложного разговора. Он позвонил Ксении и потребовал встречи.
Фото: istock / Tero Vesalainen

Они встретились в пункте переливания крови в больнице, где работал Рашид. По словам мужчины, Ксения заявила, что о беременности уже все знают и что она добьётся расставания с женой.

Рашид разгневался и толкнул Ксению на диван. В ходе ссоры он нанёс ей несколько ударов по лицу и телу, а затем обмотал шею силиконовым шлангом и затянул его.

Когда Ксения перестала подавать признаки жизни, Рашид запаниковал. Он метался по кабинету, выпил полстакана спирта, а затем вышел и сказал главврачу:
«Капец. Я, кажется, Ксению убил»

«Несчастный случай»

В разговоре с главврачом Рашид пытался показать гибель своей жертвы как несчастный случай. Он утверждал, что случайно толкнул женщину, из-за чего она упала, ударилась о стол и сломала шею.

Однако следы удушения на шее жертвы опровергали эту версию. В результате он признал правду и написал явку с повинной.

В своём признании Рашид подробно рассказал о своих действиях в тот момент. В частности, он упомянул, что взял силиконовый шланг из соседней комнаты. Но на суде он отрицал этот факт.

«Я не убийца по натуре, но мне стало легче после ее смерти. Хотя в содеянном я раскаиваюсь», — позже признавался мужчина на одном из судебных заседаний.

Решение суда

Пермский краевой суд приговорил убийцу к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и год ограничения свободы.

Фото: istock / AMilkin

У погибшей остались двое детей: пятилетний сын Артур от предыдущих отношений, и дочь, которой едва исполнился год. Марина Леонидовна, мать погибшей, рассказывала, что дети перед сном спрашивали, когда мама вернётся. Сама женщина надеялась, что Ксения просто вышла куда-то и скоро вернётся. Эта мысль хоть немного успокаивала её сердце.

Мать Ксении также обратилась в суд с требованием о возмещении морального ущерба в размере пяти миллионов рублей. В результате судебного разбирательства суд назначил компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.

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