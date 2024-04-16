Проливные дожди в ОАЭ привели к затоплению дорог

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Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Об этом сообщает Khaleej Times.
Обильные осадки начали выпадать в понедельник, 15 апреля. Отмечается, что на следующий день началась вторая волна непогоды.
Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Управление дорог и коммуникаций сообщило о перебоях в движении поездов между двумя станциями местного метро. Власти просят государственных служащих работать из дома, школы перешли на онлайн-формат.
Ранее сообщалось, что на частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Есть угроза подтопления поселка Тукай.
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Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Управление дорог и коммуникаций сообщило о перебоях в движении поездов между двумя станциями местного метро. Власти просят государственных служащих работать из дома, школы перешли на онлайн-формат.
Ранее сообщалось, что на частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Есть угроза подтопления поселка Тукай.
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Екатерина Коршунова