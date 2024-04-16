Самолёт со 188 пассажирами экстренно приземлился в «Пулково»

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В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге самолёт совершил экстренную посадку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Самолёт, следовавший по маршруту Калининград — Москва, экстренно приземлился в Петербурге из-за технической неисправности. Отмечается, что в салоне выпали кислородные маски.
На борту находилось 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто из них не пострадал.
В настоящее время Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России приступило к доследственной проверке по оказанию услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
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На борту находилось 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто из них не пострадал.
В настоящее время Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России приступило к доследственной проверке по оказанию услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
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Анастасия Чинкова