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Самолёт со 188 пассажирами экстренно приземлился в «Пулково»

В «Пулково» экстренно посадили самолёт, летевший из Калининграда в Москву
16 апреля 2024, 16:49
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге самолёт совершил экстренную посадку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Самолёт, следовавший по маршруту Калининград — Москва, экстренно приземлился в Петербурге из-за технической неисправности. Отмечается, что в салоне выпали кислородные маски.

На борту находилось 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто из них не пострадал.



В настоящее время Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России приступило к доследственной проверке по оказанию услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

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#санкт-петербург
#маски
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В Луховицах потушили лесной пожар
16 апреля 2024, 17:20

Возгорание произошло в Чернореченском участковом лесничестве рядом с городом Луховицы, площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар заметили местные жители. Они сообщили о нём в лесничество. На место была немедленно направлена техника, за тушение взялись четыре сотрудника лесопожарных служб. На ликвидацию пожара им потребовалось меньше часа», — отмечается в сообщении.
В региональном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, виновных ждёт административная и уголовная ответственность. Штраф для физических лиц составляет от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных — от 30 до 110 тысяч рублей, юридические лица должны будут заплатить за пожар от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы сроком от восьми лет.

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Найти «кислотного маньяка» из Подмосковья помогли камеры «Безопасного региона»
16 апреля 2024, 17:12

Фото и видео: пресс-служба ГУРБ МО

Камеры системы «Безопасный регион» помогли установить преступника, облившего женщин химической жидкостью в Монине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Сообщения о нападении на женщину и несовершеннолетнюю девушку поступили в дежурную часть отдела полиции города Лосино-Петровский 10 апреля. Неизвестный облил потерпевших химической жидкостью, что вызвало серьёзные ожоги. Оба инцидента зафиксировали камеры «Безопасного региона», что и помогло выяснить личность преступника», – говорится в сообщении.
Предполагаемым преступников оказался житель посёлка Монино. Его задержали благодаря оперативной работе следователей и сотрудников МУ МВД «Щёлковское».

Мужчина признался в содеянном, его поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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В Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета
Рогов: в Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета
16 апреля 2024, 14:43

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
«Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня террористы подорвали депутата Акимовского окружного совета», – написал Рогов.

По его словам, за терактом стоит украинская сторона.

По некоторым данным, речь идет о депутате от партии «Единая Россия» Антоне Якименко. Он Является руководителем подразделения ГУП «ГЗО» «Акимовское».

Информации о состоянии пострадавшего в настоящее время нет. Известно, что злоумышленники осуществили подрыв автомобиля парламентария.

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Задержан новый фигурант по делу о теракте в «Крокусе»
Задержан мужчина, фиктивно зарегистрировавший дома 2 фигурантов дела «Крокуса»
16 апреля 2024, 14:34

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Твери арестован владелец жилья, который фиктивно зарегистрировал на своей жилплощади подозреваемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщается на сайте Московского районного суда.
Уроженец Таджикистана, имеющий двойное гражданство, прописал в своей квартире двух братьев, арестованных прежде за пособничество террористам.

Так как следствие предполагало, что подозреваемый может скрыться, было принято решение о ходатайстве об аресте. Мужчина признал вину в полном объеме.

В настоящее время продолжает устанавливаться весь круг лиц причастных к теракту в Подмосковье.

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#подмосковье
#гражданство
#следствие
#крокус сити холл
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«Гоша адекватный»: Сбежавшего из частного дома крокодила ищут в Туле
16 апреля 2024, 14:30

Фото: iStock/Wirestock

Крокодил по кличке Гоша сбежал через открытую калитку частного дома в Туле, его разыскивают, пишет Mash.
Длина Гоши — 78 сантиметров. Его хозяин уверен, что он не мог далеко уползти. Предполагаемое место нахождения рептилии — в районе улицы Дзержинского и Водного переулка.

По словам владельца Гоши, он не проявляет агрессии и не опасен для окружающих.

«Гоша не агрессивный, адекватный. Небольшой — 78 см», — сказала хозяин рептилии.

Он подчеркнул, что тем не менее Гошу лучше не трогать и собак на него не натравливать. Тому, кто поможет отыскать потерявшегося крокодила, обещают вознаграждение. Хозяин надеется, что Гошу найдут совсем скоро.

UPD: По уточнённым данным, информация о поиске сбежавшего крокодила — фейк. Об этом сообщает Тульская служба новостей.

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#россия
#тульская область
#дом
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Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Сочи в Москву
Пилот летевшего из Сочи в Москву самолета пролил чай на панель приборов
16 апреля 2024, 14:05

Фото: iStock/ViktorCap

Пилот российской авиакомпании случайно пролил чай на панель приборов в самолете. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Инцидент произошел на борту Airbus A320, который выполнял рейс из Сочи в Москву утром 12 апреля. Из-за того, что пилот пролил чай, сгорел блок системы предупреждения столкновения воздушных судов в воздухе TCAS, а в кабине пилотов появился запах гари.

После в аэропорту Шереметьево был объявлен сигнал тревоги с синим кодом. Приземление прошло благополучно.

Ранее сообщалось, что у самолёта Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Москва-Петербург, после взлёта из Внуково отказал один из двигателей. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку и спустя короткое время борт благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

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«Если умру — не пускай на самотёк»: Погибшая после пластики женщина предчувствовала смерть

Женщина умерла после операции по подтяжке живота в частной клинике
#шереметьево
#самолет
#пилот
#москва
#сочи
#чай
#инцидент
#петербург
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В столичном ресторане задержали этническую банду, вымогающую деньги у застройщика
16 апреля 2024, 13:52

Фото: iStock/ViktorCap

Членов этнической преступной группировки задержали за вымогательство крупной суммы у главы одной из столичных строительных компаний, операцию провели сотрудники Управления ФСБ по Москве и Московской области совместно полицией, сообщает пресс-служба главка ФСД по столичному региону.
Всё началось с того, что заместителю директора компании-застройщика поручили сопровождать один проект в Московском регионе. По окончании строительства он должен был получить премию в размере 25% от чистой прибыли за выполнение подряда. Однако сотрудник начал требовать свою премию ещё во время строительства, а когда получил отказ, стал саботировать работу, из-за чего был уволен.

После увольнения бывший замдиректора обратился за помощью к членам этнического преступного сообщества. Бандиты начали звонить гендиректору фирмы и, угрожая расправой, требовать «обещанные» 25% прибыли и ещё 30 млн рублей сверху — якобы за одобрение проекта надзорными органами.

Гендиректор обратился в полицию. Операцию по поимке вымогателей было решено провести в одном из ресторанов Москвы.

«Генеральный директор фирмы, действуя под контролем сотрудников ФСБ, передал вымогателям часть требуемых ими денег в размере 5 млн рублей, после чего злоумышленников задержали», — говорится в сообщении.
Против задержанных завели уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере». В настоящее время следствие работает над выявлением всех причастных к этому преступлению.

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#криминал
#фсб
#вымогательство
#москва
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«Если умру — не пускай на самотёк»: Погибшая после пластики женщина предчувствовала смерть
Mash: Погибшая после пластической операции женщина предчувствовала гибель
16 апреля 2024, 13:51

Фото: iStock/simpson33

Муж погибшей после пластической операции женщины рассказал, что супруга предчувствовала трагичный исход. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина поделился, что перед операцией у Юлии было предчувствие. Ей пришлось даже перенести операцию на некоторое время, поскольку у нее был низкий гемоглобин.

Последнее время Юлия сильно переживала и перед поездкой в клинику попросила не спускать всё на самотёк, если она умрет.

Напомним, 14 апреля 40-летней Юлии П. сделали абдоминопластику в московской частной клинике. На следующий день после операции женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через некоторое время скончалась. СК РФ возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

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Женщина умерла после операции по подтяжке живота в частной клинике
СК возбудил дело после смерти пациентки в частной клинике в Москве
16 апреля 2024, 13:37

Фото: iStock/kieferpix

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пациентки в одной из столичных частных клиник, где ей выполняли операцию по подтяжке живота. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ в Telegram-канале.
14 апреля 40-летней Юлии П. сделали абдоминопластику в московской частной клинике. На следующий день после операции женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через некоторое время скончалась. По предварительным данным, из-за оторвавшегося тромба.

Сотрудники СК РФ проводят обыск в клинике, изучают и изымают служебные и медицинские документы. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скоропостижно скончался после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Врачи провели процедуру по уменьшению желудка 17 февраля.

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