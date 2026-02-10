Авиакомпания S7 оправдалась после обвинения в овербукинге в Новосибирске

10 февраля 2026, 17:20

В авиакомпании S7 Airlines объяснили, что превышение числа пассажиров на рейсах в аэропорту Толмачёво было связано с пересадкой людей, потерявших стыковку из-за внешних причин.





Напомним, Западно-Сибирская транспортная прокуратура наложила на S7 Airlines штраф в размере 45 тысяч рублей после инцидентов в августе и ноябре 2025 года, когда 28 пассажирам отказали в посадке из-за нехватки мест в самолёте.





«Превышение количества пассажиров на рейсах часто связано с пересадкой трансфера в связи с потерей стыковки по самым разным причинам, не всегда зависящим от авиакомпании: метеоусловия, технические причины, закрытие воздушного пространства. И эти причины правомерны», — приводит Om1 Новосибирск заявление S7.