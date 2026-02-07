Mash: Пассажиры рейса Пхукет — Москва застряли в аэропорту Таиланда

07 февраля 2026, 02:56

Фото: iStock/Oleg Elkov

Пассажиры рейса Пхукет — Москва застряли в аэропорту Таиланда. Перевозчику Azur Air пришлось прервать полет из-за технической неисправности после вылета самолета, сообщает Telegram-канал Mash.





Воздушному судну Boeing 767-306 пришлось вернуться на Пхукет примерно через час после взлёта из-за невозможности убрать створки шасси. Самолет приземлился в 02:36 по местному времени (22:36 мск).



С тех пор более двухсот пассажиров, включая детей, ожидают в аэропорту предоставления трансфера в отель, а также еды и воды. Люди отметили, что им уже выдали багаж, однако обещанного размещения в гостинице и питания они пока не получили.





«Из-за инцидента сдвинули два последующих рейса — ZF-2902 Пхукет — Москва и ZF-2901 Москва — Пхукет», — говорится в материале.