Овербукинг в Сочи: хирург лишился места, больные остались без медицинской помощи

06 ноября 2025, 20:21

Хирурга не пустили на рейс «Победы» в Сочи, пациенты остались без операции

Фото: Istock / berkozel

В аэропорту Сочи хирурга не допустили на рейс «Победы» в Казань после конференции — её место оказалось занято другим пассажиром. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».