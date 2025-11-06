Достижения.рф

Овербукинг в Сочи: хирург лишился места, больные остались без медицинской помощи

Фото: Istock / berkozel

В аэропорту Сочи хирурга не допустили на рейс «Победы» в Казань после конференции — её место оказалось занято другим пассажиром. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».



Всем коллегам посадку разрешили, а в её билете отметка была «аннулировано».

На следующий день у врача были запланированы операции, а новый билет на утренний рейс стоил 57 тысяч рублей. Представитель аэропорта не пояснил причину, предложив ждать следующего рейса.

Звонок на горячую линию авиакомпании обошёлся хирургу в 700 рублей за 10 минут, а в компании заявили, что не могут повлиять на ситуацию и не объяснили, как два человека оказались на одном месте.

Софья Метелева

