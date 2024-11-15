В Совфеде предложили законодательно запретить сверхбронирование билетов

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Сенатор Айрат Гибатдинов предложил закрепить в российском законодательстве термин «сверхбронирование билетов» (овербукинг) и ввести запрет на такие действия авиакомпаний, передает РИА Новости.
В своем обращении к министру транспорта Роману Старовойту Гибатдинов попросил рассмотреть возможность усиления штрафных санкций за отказ в перевозке пассажиров и задержку рейсов, а также введения компенсаций пострадавшим пассажирам в размере 25% сверх стоимости билета.
Сейчас, по словам сенатора, пострадавшие пассажиры могут получить компенсацию в основном только через суд, что является затруднительным.
Гибатдинов отметил, что овербукинг нарушает права пассажиров и демонстрирует недобросовестность авиаперевозчиков, а существующие штрафы несоразмерны их прибыли.
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Сейчас, по словам сенатора, пострадавшие пассажиры могут получить компенсацию в основном только через суд, что является затруднительным.
Гибатдинов отметил, что овербукинг нарушает права пассажиров и демонстрирует недобросовестность авиаперевозчиков, а существующие штрафы несоразмерны их прибыли.
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Мария Моисеева