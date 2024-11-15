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В Совфеде предложили законодательно запретить сверхбронирование билетов

Сенатор Гибатдинов хочет ввести запрет на овербукинг на авиарейсах
Фото: iStock/SOMATUSCANI

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил закрепить в российском законодательстве термин «сверхбронирование билетов» (овербукинг) и ввести запрет на такие действия авиакомпаний, передает РИА Новости.
В своем обращении к министру транспорта Роману Старовойту Гибатдинов попросил рассмотреть возможность усиления штрафных санкций за отказ в перевозке пассажиров и задержку рейсов, а также введения компенсаций пострадавшим пассажирам в размере 25% сверх стоимости билета.

Сейчас, по словам сенатора, пострадавшие пассажиры могут получить компенсацию в основном только через суд, что является затруднительным.



Гибатдинов отметил, что овербукинг нарушает права пассажиров и демонстрирует недобросовестность авиаперевозчиков, а существующие штрафы несоразмерны их прибыли.

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Ликсутов: Москва лидирует по несырьевому экспорту в страны Персидского залива
15 ноября 2024, 07:08

AlexRaths

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что компании Москвы усиливают сотрудничество с государствами Персидского залива, экспортируя продукцию своих предприятий в Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Об этом информирует РИА Новости.
«Москва лидирует в России по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в страны Персидского залива», — рассказал он.

По его словам, за первое полугодие более 50% от общего объема поставок столичного ННЭ в регион пришлись на Иран, свыше 25% — на Саудовскую Аравию и около 15% — на ОАЭ. Он также отметил, что в соответствии с распоряжением Сергея Собянина город оказывает поддержку экспортно ориентированным компаниям.

Ликсутов добавил, что центр «Моспром» помогает столичным промышленникам укреплять международное сотрудничество. В частности, при его содействии в сентябре восемь агропромышленных компаний столицы приняли участие в международной выставке Foodex Saudi.

Ранее стало известно, что с 11 по 17 ноября в китайском городе Чэнду, провинция Сычуань, проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России», организованная Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ). Более 100 компаний из 40 регионов страны представляют свою продукцию под национальным брендом.

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#рф
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Россиянам сообщили новый минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году
Сенатор Епифанова: с 2025 года пенсионный порог ИПК повысится до 30 единиц
15 ноября 2024, 04:22

Фото: iStock/Denis Vostrikov

С 2025 года минимальное значение индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию вырастет до 30 единиц, сообщила сенатор Ольга Епифанова РИА Новости.
В 2024 году этот показатель составляет 28,2 ИПК, что значит, что в следующем году потребуется на 1,8 единицы больше.

«С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию должна составлять не менее 30», — пояснила Епифанова.
Епифанова уточнила, что за один год можно набрать до 10 ИПК, которые начисляются за каждый год работы или другой деятельности, как, например, уход за детьми, если работодатель уплачивает взносы в Соцфонд.

Официальное трудоустройство и «белая» зарплата позволяют увеличить ИПК и повысить будущую пенсию.

По данным Росстата, средняя зарплата в России в середине 2024 года составила 85 017 рублей, и с такой суммой можно накопить 4,584 ИПК за год.

С 2025 года один ИПК будет стоить 142,76 рубля.

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#зарплата
#трудоустройство
#уход
#пенсии
#пенсия
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В Японии умерла принцесса Микаса, дожившая до 101 года
NHK: японская принцесса Микаса умерла в 101 год, на год пережив покойного мужа
15 ноября 2024, 04:16

Фото: iStock/Derek Brumby

Японская принцесса Юрико Микаса скончалась в возрасте 101 года, сообщило японское общественное телевидение NHK. Ранее она была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за отказа жизненно важных органов.
Принцесса Микаса была женой принца Такахито Микасы, который ушел из жизни в возрасте 100 лет в 2016 году.

Принц Микаса, дядя бывшего императора Акихито, служил в кавалерии во время Второй мировой войны и участвовал в боевых действиях в Китае. После войны он занимался исследовательской работой, изучал историю Древнего Египта, был спортсменом и общественным деятелем.

Принц и принцесса заключили брак в 1941 году.

Ранее «Радио 1» сообщало, что умер британский актёр, игравший Сталина и Горбачёва.

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#телевидение
#брак
#смерть
#япония
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Смена имиджа: премьер-министр Армении попрощался с бородой
Никол Пашинян сбрил бороду впервые с 2018 и предстал перед публикой
15 ноября 2024, 01:29

Никол Пашинян (РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил сменить имидж, сбрив бороду, которую он носил с 2018 года, когда активно участвовал в акциях протеста, приведших его к власти.
Видео трансформации, где сначала он с бородой, а затем гладко выбритый подмигивает в камеру, Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале.
«Привет, седая борода», — гласит подпись к видео.
Ранее Пашинян отметил, что у армянского общества, по его мнению, сформировалась психология «подданного», что ведет к стремлению избавиться от государства. Он связал это с историческим опытом, когда Армения на протяжении 600 лет находилась в составе государств, которые армянам были «навязаны», а не созданы ими самими.

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#армения
#telegram
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Forbes назвал список лучших работодателей России
Forbes отметил в своем рейтинге топовых российских работодателей 2024 года
15 ноября 2024, 00:52

Фото: iStock/Urupong

Согласно новому рейтингу, который составило агентство Forbes, «Авито», Lamoda, ВТБ, Сбер и Т-Банк получили «платиновый» статус среди лучших работодателей России, высоко оцененные за соответствие ESG-стандартам (экология, социальная ответственность, корпоративное управление).
Forbes распределил работодателей по четырем уровням — платина, золото, серебро и бронза — в зависимости от баллов по каждому из критериев, не присваивая конкретные места.

В группу «платиновых» вошли 26 компаний, среди них AB InBev Efes, «Альфа-банк», ГК «Самолет», «МегаФон», МТС, «ВымпелКом», «Росатом», «Ростелеком», «Лаборатория Касперского» и «Яндекс».

Новичками «платинового» рейтинга стали «Металлоинвест», «Татнефть» и «Эн ».

В конце сентября Forbes также опубликовал рейтинг крупнейших российских компаний по чистой прибыли за 2023 год: первое место заняла «Роснефть» (1,529 трлн руб.), за ней следует Сбербанк (1,509 трлн руб.) и «Сургутнефтегаз» (1,32 трлн руб.).

«Газпром», бывший лидер прошлого года, выпал из списка с убытком 629 млрд руб., что резко контрастирует с прибылью в 1,23 трлн руб. годом ранее.

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#рейтинг
#экология
#сбер газпром
#яндекс
#лидер
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YouTube в России снова работает
Globalcheck: YouTube частично заработал в России через мобильные сети
15 ноября 2024, 00:17

Скриншот (Сайт: globalcheck.net)

Доступ к YouTube частично восстановился для пользователей в России, сообщает сервис Globalcheck.
Платформа Globalcheck зафиксировала, что YouTube работает стабильно через мобильный интернет, однако проблемы сохраняются при использовании домашнего интернета для пользователей, подключенных через Wi-Fi.

Также YouTube все еще недоступен у тех, кто пользуется услугами Ростелекома.

Таким образом, полное восстановление доступа пока не подтверждается для всех категорий подключений.

Вечером 14 ноября некоторые Telegram-каналы, такие как «Mash» и «Shot», также сообщили, что YouTube возобновил работу, но большинство пользователей отметили отсутствие изменений в доступе.

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#youtube
#telegram
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Иранские власти создали клинику для предотвращения снятия хиджаба
Al Arabiya: в Тегеране откроют клинику для женщин, отказывающихся от хиджаба
14 ноября 2024, 23:36

Фото: iStock/Ridofranz

В Тегеране откроется «психологическая клиника» для женщин, которые решаются снять хиджаб, несмотря на закон, обязывающий их носить покрытие головы в общественных местах, сообщает Al Arabiya.
Цель клиники — предоставить помощь женщинам и подросткам, нарушающим религиозные нормы, а также повысить их осведомленность, заявила глава иранского Департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби.

Талеби подчеркнула, что в клинике будут проводиться научное и психологическое лечение, направленное на поддержание «достоинства и скромности» среди молодежи, особенно подростков, молодых мужчин и женщин, проявляющих стремление к снятию хиджаба. По ее словам, посещение учреждения будет добровольным.

3 ноября студентка Исламского университета Азад в Тегеране разделась до нижнего белья на улице в знак протеста против притеснений, связанных с неправильным ношением хиджаба.

Студенческая организация заявила, что она подверглась давлению со стороны военизированного формирования «Басидж», что и побудило ее к такому поступку.

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#семьи
#религия
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«Время героев»: новый набор для участников СВО и ветеранов
Дополнительный набор в программу «Время героев» стартует 15 ноября
14 ноября 2024, 23:20

Фото: iStock/zim286

С 15 ноября стартует дополнительный набор на кадровую программу «Время героев» для ветеранов и участников специальной военной операции, сообщил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. По его словам, решение о новом наборе было принято на последнем заседании Общественного совета программы «Время героев».
Претендовать на участие могут те, кто показал высокие результаты на весеннем отборе 2024 года, но не вошел в число 83 отобранных. Кроме того, набор открыт для успешно прошедших тестирование на дистанционной платформе, а также тех, кто получил лучшие оценки на дистанционной программе обучения Президентской академии.

Комиссаров подчеркнул, что возможность подать заявку также предоставляется тем, кто не успел сделать это ранее.

Прием заявок будет идти с 15 ноября по 15 января на сайте программы, и уже к маю 2025 года подведут итоги набора. После этого начнется обучение второго потока участников программы «Время героев».

Президент России Владимир Путин впервые анонсировал программу «Время героев» 29 февраля в послании Федеральному собранию, отметив, что идея проекта возникла после встречи со студентами – участниками СВО. Программа направлена на поддержку ветеранов и участников боевых действий на Украине.

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Шведский министр Бранберг заявила, что боится бананов
14 ноября 2024, 22:16

Фото: istockphoto/ LightStock

Шведский министр по делам гендерного равенства Паулина Брандберг страдает «бананофобией» и поэтому запретила коллегам приносить бананы на мероприятия, проинформировал Expressen.
«Брандберг страдает самой странной в мире фобией (...) "Бананофобия" вынуждает ее коллег и сотрудников заранее проверять, что в местах, которые она будет посещать, нет бананов», — подчёркивает издание.

Ещё газета поделилась выдержками из электронных писем сотрудников Брандберг. В них коллеги шведского министра неоднократно просили проверять помещения из-за ее фобии. К примеру, они связывались со Шведским судебным агентством по этой просьбе. Они ссылались на «сильную аллергию» Бранберг.

Издание обратила внимание на то, что на самом деле у Брандберг нет аллергической реакции на эти фрукты. Министр отказалась обсуждать с журналистами Expressen разумность своих требований, но отметила, что ей оказывают профессиональную помощь в связи с «бананофобией».

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