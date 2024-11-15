В Совфеде предложили законодательно запретить сверхбронирование билетов

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что компании Москвы усиливают сотрудничество с государствами Персидского залива, экспортируя продукцию своих предприятий в Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Об этом информирует РИА Новости.