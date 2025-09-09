Авиаперевозчик «Победа» поменял правила перевозки ручной клади

09 сентября 2025, 11:16

Фото: istockphoto/Sitikka

Российская авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади. Ограничения по весу сняты, а допустимые габариты увеличены, сообщила пресс‑служба авиакомпании 9 сентября.