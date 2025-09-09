Авиаперевозчик «Победа» поменял правила перевозки ручной клади
Российская авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади. Ограничения по весу сняты, а допустимые габариты увеличены, сообщила пресс‑служба авиакомпании 9 сентября.
В сообщении сказано, что её размеры могут достигать 15×36×30 см. Кроме того, пассажирам разрешено дополнительно провозить в салоне рюкзак размером не более 12×36×30 см. При этом прежние параметры ручной клади 36×30×27 см остаются действующими — пассажиры по‑прежнему могут пользоваться ими, если их вещи проходят в калибратор; ограничение по весу при этом отсутствует.
Без дополнительной платы на борт также допускаются товары Duty Free, упакованные в запечатанный пакет размера не больше 24×32×10 см, а также ноутбук в мягком чехле, зонтик‑трость, букет цветов и верхняя одежда. Кроме того, можно бесплатно взять один костюм в портпледе, детское питание, лекарства и средства переноски для детей, которые при наличии отдельного места ребёнка могут быть размещены на багажной полке или в кресле. Не облагаются дополнительной платой роллаторы, складные инвалидные кресла, костыли, трости и ходунки.
Напомним, 30 мая суд признал незаконной практику «Победы» по сокращению допустимых размеров ручной клади: в компании они были сокращены до ширины 4 см, что фактически лишало пассажиров возможности провоза вещей, не подпадавших под ограничения. 6 июля Щербинский суд Москвы обязал «Победу» увеличить габариты ручной клади; истец утверждал, что установленные авиакомпанией нормы служили обходу действующего законодательства и ущемляли права граждан.
Читайте также: