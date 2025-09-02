Пассажиров самолета экстренно эвакуировали из-за угрожавшего найти их попутчика

02 сентября 2025, 17:56

Daily Mail: пассажир самолета угрожал попутчикам найти их в Колумбии

Фото: iStock/AlxeyPnferov

В Колумбии пассажиров самолета экстренно эвакуировали из-за угрожавшего им попутчика. Об этом сообщает Daily Mail.





Все произошло в воскресенье, 31 августа, во время рейса из Букараманги в Боготу. Внезапно один из пассажиров поднялся со своего места и начал кричать. Он заявил, что запомнил всех присутствующих и пригрозил позже найти их.



На кадрах, опубликованных изданием, видно, как мужчина в черной куртке и бежевой кепке стоит посреди прохода, а бортпроводники пытаются успокоить его. Несмотря на то, что дебошир не имел при себе оружия, люди запаниковали. Среди них также находилась беременная женщина.



Колумбийская актриса Кэтрин Порто, ставшая свидетельницей произошедшего, рассказала, что попутчик начал вести себя странно с момента посадки.

«Он сказал, что хочет увидеть свою семью, а если мы хотим увидеть свою, то нам не следует ехать с ним», — добавила она.