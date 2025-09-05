Самолет с 30 пассажирами совершил аварийную посадку на Камчатке

05 сентября 2025, 11:52

Mash: самолет Ан-26 вернулся в аэропорт вылета на Камчатке из-за отказа двигателя

Фото: iStock/rebius

Самолет Ан-26 вернулся в аэропорт вылета на Камчатке по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского авиапредприятия.





Воздушное судно выполняло рейс ДЕ-107 по маршруту Петропавловск-Камчатский — Оссора — Тиличики. Никто из 30 человек, находившихся на борту, не пострадал. Пассажиров временно разместили в здании аэровокзала и обеспечили всем необходимым.



В настоящий момент проводится проверка. Рейс перенесли на 7 сентября.

«Результаты обследования в установленном порядке будут переданы в Камчатское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации для проведения служебного расследования», — отметили в авиакомпании.