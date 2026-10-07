«Авилон» назвал лидеров среди китайских автопроизводителей по надежности

07 октября 2026, 09:52

Авилон: у Chery, Geely, BYD и GWM лучшие позиции по надежности

Фото: iStock/Scharfsinn86

Наиболее уверенные позиции по качеству и долговечности автомобилей занимают концерны Great Wall Motor, Geely, BYD и Chery, считает директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов.





В беседе с «Газетой.Ru» он уточнил, что единый рейтинг для автоконцернов составить сложно. Эксперты изучают конкретные марки и отдельные модели, поэтому результаты нельзя автоматически распространять на всю линейку производителя.





«При выборе китайской машины не стоит ориентироваться только на один концерн, так как внутри этого производителя надежность может заметно отличаться», — отметил Юрий Блинов.