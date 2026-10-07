«Авилон» назвал лидеров среди китайских автопроизводителей по надежности
Авилон: у Chery, Geely, BYD и GWM лучшие позиции по надежности
Наиболее уверенные позиции по качеству и долговечности автомобилей занимают концерны Great Wall Motor, Geely, BYD и Chery, считает директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов.
В беседе с «Газетой.Ru» он уточнил, что единый рейтинг для автоконцернов составить сложно. Эксперты изучают конкретные марки и отдельные модели, поэтому результаты нельзя автоматически распространять на всю линейку производителя.
«При выборе китайской машины не стоит ориентироваться только на один концерн, так как внутри этого производителя надежность может заметно отличаться», — отметил Юрий Блинов.
По его словам, Chery второй год подряд возглавляет список китайских национальных марок в исследовании J.D. Power China VDS, посвященном долгосрочной надежности. В своих классах высокие оценки получили Tiggo 7, Tiggo 7 Plus и Tiggo 8 Pro. На российском рынке марка представлена, в частности, кроссоверами Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max.
Среди премиальных брендов заметный результат показал Hongqi, входящий в структуру FAW. Марка разделила вторую строчку рейтинга китайских производителей. В России одним из самых известных автомобилей Hongqi остается кроссовер HS5.
Geely, по оценке Блинова, закрепилась в верхней части исследований надежности. Среди популярных моделей марки в России он выделил Geely Monjaro. При этом эксперт призвал оценивать технику по результатам конкретных тестов, учитывая особенности каждой модели.
В категории электрокаров и подзаряжаемых гибридов хорошие показатели фиксируют исследования J.D. Power China NEV-IQS. В числе заметных участников Блинов назвал BYD Sea Lion 07, BYD Seal 06 и минивэн Denza D9.
У Great Wall Motor высокие оценки получили электромобиль ORA Haomao и гибридный кроссовер WEY Lanshan PHEV. Российские водители хорошо знакомы с внедорожниками Tank 300 и Tank 500, входящими в модельный ряд GWM.