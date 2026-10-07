Первый снег выпал в российском регионе
Прошедшей ночью в Кемеровской области выпал первый снег. Об этом сообщил Гидрометцентр региона, передает ТАСС.
По словам синоптиков, в настоящий момент Кемеровская область находится под влиянием циклона, центр которого очень холодный. Из-за этого в регионе прошли осадки в виде дождя и мокрого снега.
Снегопад зафиксировали на горнолыжном курорте «Шерегеш» в Таштагольском муниципальном округе — там высота снежного покрова достигла девяти сантиметров. Глава дирекции курорта Алексей Стоянов рассказал, что ночью снег падал крупными хлопьями и продолжается до сих пор, а горнолыжный сезон откроется позже, когда установится устойчивый покров.
Впрочем, сугробы в регионе могут не сохраниться. К концу недели синоптики прогнозируют небольшое потепление. Теплая погода ожидается и в понедельник, 12 октября, а со вторника придет новая волна похолодания.
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