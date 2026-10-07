Первый снег выпал в российском регионе

07 октября 2026, 09:38

Гидрометцентр: в Кузбассе выпал первый снег

Фото: iStock/Julia Dorian

Прошедшей ночью в Кемеровской области выпал первый снег. Об этом сообщил Гидрометцентр региона, передает ТАСС.