Профессор Руденко объяснил, почему птицы улетают на юг даже в теплую зиму
Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры прикладной и фундаментальной ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко сообщил, что перелеты птиц определяет прежде всего доступность пищи, а не температура воздуха. Мягкая погода способна изменить привычные маршруты, но редко отменяет сезонные перемещения полностью.
В беседе с «Газетой.Ru» Руденко отметил: для сохранения тепла птицам нужна энергия, поэтому зимой им необходим постоянный источник корма. Насекомоядные виды не смогут остаться в местах гнездования, если с похолоданием исчезают летающие насекомые, даже при плюсовой температуре.
Водоплавающие птицы чаще меняют сроки и дальность перелета. Если реки и озера долго остаются открытыми, утки и другие обитатели водоемов задерживаются севернее обычных зимовок. При долгосрочном росте температур часть видов сокращает путь до мест зимовки.
Городская среда создает дополнительные условия для зимовки: здесь выше температура, встречаются незамерзающие водоемы, укрытия и корм. При этом присутствие уток зимой нельзя связывать лишь с подкормкой со стороны людей. Значение имеют состояние воды и естественная пища.
Эксперт добавил, что зимние птицы в городе не всегда относятся к местной популяции. Пернатые, гнездящиеся поблизости, порой улетают южнее, а их места занимают гости из северных регионов.
Теплая зима снижает затраты на обогрев и уменьшает риски долгого перелета. Однако резкое похолодание после оттепели способно оставить птиц без пищи: водоемы покрываются льдом, а снег и наст перекрывают доступ к корму. Наиболее тяжелые последствия грозят травмированным и ослабленным особям.
Руденко подчеркнул, что отдельная теплая зима не позволяет судить о будущем популяций. Зимующих птиц не стоит считать источником новой опасности для людей, однако кормушки нужно регулярно очищать.
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