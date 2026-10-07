Профессор Руденко объяснил, почему птицы улетают на юг даже в теплую зиму

07 октября 2026, 09:46

Профессор Руденко: причина миграции птиц — не холод, а сокращение кормовой базы

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Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры прикладной и фундаментальной ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко сообщил, что перелеты птиц определяет прежде всего доступность пищи, а не температура воздуха. Мягкая погода способна изменить привычные маршруты, но редко отменяет сезонные перемещения полностью.