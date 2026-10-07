Нейробиолог Ибаньес посоветовала начинать день с выбора настроя
Нейробиолог Ана Ибаньес рекомендовала после пробуждения уделить несколько минут внутреннему настрою. По ее мнению, такая привычка помогает осознанно выбрать эмоциональное состояние на предстоящий день.
В беседе с Hola специалистка посоветовала не торопиться вставать с кровати. Она предложила ненадолго остаться в состоянии между сном и бодрствованием — с закрытыми либо открытыми глазами. В этот период мозг работает на особых частотах, пояснила эксперт.
Ибаньес считает, что утром стоит спросить себя, какое чувство хотелось бы сохранить в течение дня. Это могут быть спокойствие, терпение, смелость, доброжелательность или способность отстаивать личные границы без раздражения.
Нейробиолог подчеркнула, что подобный выбор не гарантирует отсутствия трудностей. Однако он помогает заранее определить собственную реакцию на неожиданные события и не терять выбранный настрой.
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