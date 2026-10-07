Нейробиолог Ибаньес посоветовала начинать день с выбора настроя

07 октября 2026, 09:50

Фото: iStock/AnnaStills

Нейробиолог Ана Ибаньес рекомендовала после пробуждения уделить несколько минут внутреннему настрою. По ее мнению, такая привычка помогает осознанно выбрать эмоциональное состояние на предстоящий день.