Водителям назвали услуги в автосервисах, которые чаще всего навязывают
Некоторые автосервисы стремятся обмануть водителей, предлагая им дополнительные работы по ремонту двигателя, коробки передач, рулевого управления и электроники, а также замену целых узлов вместо восстановления одной детали. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил директор по сопровождению партнеров в международной сети автосервисов Fit Service Дмитрий Самойлов.
Зачастую «накрутки» встречаются в тех областях, где клиенту сложно объективно оценить объем выполненных работ. Это особенно актуально для сложных технических узлов и систем, таких как двигатель, коробка передач, рулевое управление и электроника, отметил эксперт.
Самойлов также указал на распространенную практику среди небольших сервисов: замену целых узлов, например, рулевой рейки или генератора, вместо ремонта отдельных деталей. При этом клиентам не объясняют причину поломки и не предлагают более экономичные варианты решения проблемы, добавил он.
В отличие от мелких сервисов, крупные сертифицированные сети работают по четким регламентам, предоставляют прозрачные прайс-листы и осуществляют внутренний контроль качества. Самойлов подчеркнул, что крупные компании сегодня ориентированы на долгосрочное сотрудничество, а не на получение разовой прибыли.
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