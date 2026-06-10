Водителям назвали услуги в автосервисах, которые чаще всего навязывают

10 июня 2026, 17:22

Автоэксперт Самойлов назвал две основные схемы навязывания услуг в автосервисах

Фото: iStock/Scharfsinn86

Некоторые автосервисы стремятся обмануть водителей, предлагая им дополнительные работы по ремонту двигателя, коробки передач, рулевого управления и электроники, а также замену целых узлов вместо восстановления одной детали. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил директор по сопровождению партнеров в международной сети автосервисов Fit Service Дмитрий Самойлов.