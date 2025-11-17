Вещь торговавшего детьми секс-преступника выставили на «Авито» за 8 млн рублей
SHOT: свитер Джеффри Эпштейна продают на «Авито» за 8 млн рублей
На торговой площадке «Авито» появилось объявление о продаже свитера скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна за восемь миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Продавец с Рублевки заверяет, что эта вещь некогда принадлежала секс-преступнику, обвиненному в торговле детьми и совершившему самоубийство в тюрьме.
«Это не простo oдeжда, нe просто пoкупка, а дейcтвительнo peликтовaя вeщь нaшeй эпохи — эпoxи бeccтыдства и aморали», — говорится в описании к товару.По данным источника, объявление уже посмотрели более 550 человек. Продавец имеет рейтинг 5.0 и несколько положительных отзывов. Среди его предложений — дорогая лимитированная одежда.
Ранее сообщалось, что в письмах Эпштейна нашли непристойный компромат на президента США Дональда Трампа.