17 ноября 2025, 11:49

SHOT: свитер Джеффри Эпштейна продают на «Авито» за 8 млн рублей

На торговой площадке «Авито» появилось объявление о продаже свитера скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна за восемь миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





Продавец с Рублевки заверяет, что эта вещь некогда принадлежала секс-преступнику, обвиненному в торговле детьми и совершившему самоубийство в тюрьме.

«Это не простo oдeжда, нe просто пoкупка, а дейcтвительнo peликтовaя вeщь нaшeй эпохи — эпoxи бeccтыдства и aморали», — говорится в описании к товару.