Австралийская семья обнаружила ядовитую змею в корзине для белья
В Австралии семья нашла ядовитую змею прямо в корзине для белья, сообщает UPI.
На вызов оперативно откликнулась профессиональная ловчиха змей Саммер Вулстон из службы Sunshine Coast Snake Catchers 24/7.
Используя специальный крюк и защитные перчатки, эксперт аккуратно извлекла рептилию и поместила её в транспортную сумку.
Представители службы уточнили, что змея не пострадала и была выпущена в подходящую природную среду обитания, где она сможет спокойно жить, не представляя опасности для людей.
Саммер с юмором отметила, что, судя по всему, рептилия решила «постираться в машинке», проникнув в дом через открытую дверь.
