Россиянам назвали направления для зимних путешествий

07 ноября 2025, 19:19

OneTwoTrip: в декабре россияне могут отдохнуть в Рязани и Кировске

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Зимой россияне могут отдохнуть в Рязани, которая является новогодней столицей России, Кировске, на Мальдивах и во Вьетнаме. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.





Отмечается, что в Рязани праздничные мероприятия начнут проводить уже с 7 декабря. Ярмарки, исторические экскурсии и традиционные гуляния продлятся до конца новогодних каникул.





«Поездка в Рязань отличается бюджетностью. Стоимость железнодорожного билета из Москвы начинается от 700 рублей, а размещение в отеле категории три звезды обойдется примерно в 5 тыс. рублей за сутки», — говорится в сообщении.

«Последний день года станет выходным, поскольку перенесён из января, а дальше начнутся традиционные каникулы — с 1 по 8 января, затем ещё три дня отдыха — 9, 10 и 11 января. Работники с пятидневкой вернутся в офисы только 12 января. Такая структура календаря закреплена постановлением правительства, а значит, график не изменится», — объяснил депутат.