Россиянам назвали направления для зимних путешествий
OneTwoTrip: в декабре россияне могут отдохнуть в Рязани и Кировске
Зимой россияне могут отдохнуть в Рязани, которая является новогодней столицей России, Кировске, на Мальдивах и во Вьетнаме. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Отмечается, что в Рязани праздничные мероприятия начнут проводить уже с 7 декабря. Ярмарки, исторические экскурсии и традиционные гуляния продлятся до конца новогодних каникул.
«Поездка в Рязань отличается бюджетностью. Стоимость железнодорожного билета из Москвы начинается от 700 рублей, а размещение в отеле категории три звезды обойдется примерно в 5 тыс. рублей за сутки», — говорится в сообщении.
На праздниках можно съездить в Кировск, который известен возможностью увидеть северное сияние и горнолыжными курортами «Кукисвумчорр» и «Большой Вудъявр». Альтернативой может стать Вьетнам с южными курортами Фукуоком, Нячангом, Муйне и Данангом.
Любители пляжного отдыха могут отправиться на Мальдивы, где зимой начинается высокий сезон с температурой воздуха около +30 градусов.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил в беседе с RT, что предстоящие новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.
«Последний день года станет выходным, поскольку перенесён из января, а дальше начнутся традиционные каникулы — с 1 по 8 января, затем ещё три дня отдыха — 9, 10 и 11 января. Работники с пятидневкой вернутся в офисы только 12 января. Такая структура календаря закреплена постановлением правительства, а значит, график не изменится», — объяснил депутат.
По словам Гаврилова, во время длительных праздничных выходных можно посетить родственников, отдохнуть в санатории или просто выспаться.