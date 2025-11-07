В российском регионе истощённую пожилую женщину обнаружили в доме на цепи
В Вологодской области полиция обнаружила пожилую женщину 1960 года рождения, которую родственники держали на цепи. Об этом сообщает УМВД региона.
Правоохранители начали проверку после того, как нашли женщину в беспомощном состоянии. Инцидент произошёл в одной из деревень Бабаевского округа. 6 ноября сотрудники полиции и центра социального обслуживания посетили местную семью, где воспитываются трое несовершеннолетних детей.
Во время визита они обнаружили пожилую женщину. Она находилась прикованной к кровати цепью. Местная жительница пребывала в крайне истощённом состоянии. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую.
К инциденту, возможно, причастны члены её семьи — женщина 1982 года рождения и мужчина 1976 года рождения. Сейчас полиция проводит проверку.
Ранее в Подмосковье внучка убила свою 95-летнюю бабушку из-за упреков в безделье.
Читайте также: