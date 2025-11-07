Достижения.рф

В российском регионе истощённую пожилую женщину обнаружили в доме на цепи

Фото: Istock/Boonyachoat

В Вологодской области полиция обнаружила пожилую женщину 1960 года рождения, которую родственники держали на цепи. Об этом сообщает УМВД региона.



Правоохранители начали проверку после того, как нашли женщину в беспомощном состоянии. Инцидент произошёл в одной из деревень Бабаевского округа. 6 ноября сотрудники полиции и центра социального обслуживания посетили местную семью, где воспитываются трое несовершеннолетних детей.

Во время визита они обнаружили пожилую женщину. Она находилась прикованной к кровати цепью. Местная жительница пребывала в крайне истощённом состоянии. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую.

К инциденту, возможно, причастны члены её семьи — женщина 1982 года рождения и мужчина 1976 года рождения. Сейчас полиция проводит проверку.

Ольга Щелокова

