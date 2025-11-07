В российском регионе истощённую пожилую женщину обнаружили в доме на цепи

07 ноября 2025, 19:49

В Вологодской области родные посадили пенсионерку на цепь

Фото: Istock/Boonyachoat

В Вологодской области полиция обнаружила пожилую женщину 1960 года рождения, которую родственники держали на цепи. Об этом сообщает УМВД региона.