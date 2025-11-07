Легковой автомобиль загорелся рядом с ТЦ Lotte Plaza в Москве
Легковой автомобиль загорелся рядом с ТЦ Lotte Plaza в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
К горящей машине уже прибыли сотрудники МЧС. По предварительным данным, пожар начался в движении — водитель успел выбраться из иномарки.
Подробности инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что легковой автомобиль загорелся на Кутузовском проспекте в российской столице. Иномарка вспыхнула рядом с пиццерией. Огонь перекинулся на припаркованный рядом Porsche. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
