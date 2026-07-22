Австралийцы переплыли опасный залив на туалете в целях экономии
Двое австралийцев Алекс Крейг и Пол Грэм решили самостоятельно переправить уличный туалет на остров Кенгуру, вместо того чтобы оплачивать дорогостоящую перевозку. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Друзья соорудили плавучую платформу, оснастили её мотором, а сверху установили туалет и мангал. На этой самодельной барже мужчины отправились через пролив Бэкстэрс‑Пасседж. Путь занял четыре часа, в то время как на пароме то же расстояние преодолевают за 45 минут.
Услуга перевозки стандартным способом обошлась бы более чем в 2000 австралийских долларов. Во время необычного плавания австралийцы готовили на мангале рёбрышки и сосиски, а туалет использовали по назначению.
Стоит отметить, что пролив славится опасными течениями и высокими волнами, поэтому Алекс и Пол несколько дней выжидали благоприятной погоды. Несмотря на риски, авантюра завершилась успешно, а спустя год видео с этой экспедиции стало вирусным.
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