Австралийцы переплыли опасный залив на туалете в целях экономии

22 июля 2026, 23:43

Жители Австралии переплыли опасный залив на самодельном плоту с туалетом

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

Двое австралийцев Алекс Крейг и Пол Грэм решили самостоятельно переправить уличный туалет на остров Кенгуру, вместо того чтобы оплачивать дорогостоящую перевозку. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости».