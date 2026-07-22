Хозяину напавшей на внука Донцовой собаки может грозить до 10 лет тюрьмы

22 июля 2026, 23:22

Фото: iStock/Yingko

Хозяину собаки, которая напала на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой, может грозить административное и уголовное наказание, вплоть до лишения свободы до 10 лет. Об этом рассказал адвокат Вадим Багатурия.





Напомним, семилетний внук писательницы Дарьи Донцовой Александр пострадал от нападения чужой собаки в подмосковном селе Дубцы. По ее словам, мальчик играл, когда мимо него проходил мужчина с собакой. В какой-то момент животное набросилось на ребенка и вцепилось ему в голову.



По словам Багатурии, владельца агрессивной собаки могут оштрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей по статье «Несоблюдение требований к содержанию животных». В случае причинения среднего или тяжкого вреда здоровью уже наступает уголовная ответственность.





«По статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" владельцу животного грозит лишение свободы до восьми лет, при нападении на ребенка — до 10 лет. По статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" — до 3 лет, в отношении детей — до пяти», — пояснил адвокат в разговоре с Москвой 24.